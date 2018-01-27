video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الأحد، 28 يناير 2018 07:32 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

إنقاذ 800 مهاجر فى البحر المتوسط وانتشال جثتين

السبت، 27 يناير 2018 10:01 م
إنقاذ 800 مهاجر فى البحر المتوسط وانتشال جثتين مهاجرون - أرشيفية


(رويترز)
إضافة تعليق

قال خفر السواحل الإيطالى فى بيان، إن نحو 800 مهاجر أنقذوا فى البحر المتوسط اليوم السبت، لدى محاولتهم الوصول إلى أوروبا وتم انتشال جثتين خلال أعمال الإنقاذ التى يتولى تنسيقها.

ولم يتم الكشف عن أى تفاصيل بشأن جنسيات الناجين ولم تتوافر معلومات أخرى عن حالات الوفاة.

وجرى انتشال المهاجرين من صندلين، وزورقين مطاطيين وقارب صغير خلال خمس عمليات إنقاذ منفصلة.

وقال خفر السواحل إن طائرتى هليكوبتر تابعتين للبحرية الإيطالية استخدمتا فى إحدى عمليات الإنقاذ لانتشال سبعة أطفال وجرى نقلهم إلى أقرب مستشفى فى تونس لتلقى الرعاية اللازمة.

والهجرة قضية مهمة قبيل الانتخابات العامة التى ستجرى فى إيطاليا فى الرابع من مارس. وأشار الحزب الديمقراطى الحاكم إلى هبوط حاد فى عدد القادمين من ليبيا منذ يوليو كدليل على أنه بات يسيطر الآن على الوضع.

وانخفض عدد المهاجرين القادمين بمقدار الثلث العام الماضى إلى 119 ألف مهاجر مقارنة مع مستواه قبل عام وهوى بمقدار الثلثين فى النصف الثانى من العام. وجاء التراجع بعد اتفاق مع حكومة طرابلس أبرم فى فبراير يتضمن توفير المساعدات والتدريب لليبيين من أجل محاربة تهريب البشر وتدعيم قوة خفر السواحل.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مصرع 3 صيادين وإنقاذ 11 فى غرق مركب مصرية بليبيا

البحرية الليبية تنقذ 5 بحارة مصريين بعد تحطم قاربهم شرق مدينة درنة

ليبيا

اخبار العالم

اخبار العرب

البحر المتوسط



لا تفوتك
الهيئة الوطنية للانتخابات لم تتلق طلبا بمد فترة تلقى أوراق المرشحين

الهيئة الوطنية للانتخابات لم تتلق طلبا بمد فترة تلقى أوراق المرشحين

وزير الخارجية لـON live: الإرهاب أصبح ضاغطا على كافة الدول الأفريقية

وزير الخارجية لـON live: الإرهاب أصبح ضاغطا على كافة الدول الأفريقية

ثورة فى خريطة صفقات الأهلى خلال ميركاتو الشتاء.. الأحمر يتراجع عن ضم مدافع سموحة بناء على طلب البدرى.. رامى صبرى يقترب.. دخول مزاد عنتر الأسيوطى.. والتراجع عن رحيل باكا فى يناير..وإغلاق باب الرحيل أمام اللاعبين

ثورة فى خريطة صفقات الأهلى خلال ميركاتو الشتاء.. الأحمر يتراجع عن ضم مدافع سموحة بناء على طلب البدرى.. رامى صبرى يقترب.. دخول مزاد عنتر الأسيوطى.. والتراجع عن رحيل باكا فى يناير..وإغلاق باب الرحيل أمام اللاعبين

14 حاجة على أكونت "فيس بوك" بتاعك تكشف حالتك النفسية.. أصحاب الأدعية الدينية الكتير بيصدروا صورة مزيفة.. مهاويس السيلفى نرجسيون.. وقايمة الفريندز الكبيرة دليل الهروب من مشكلاتك.. والبوستات الحزينة مؤشر اكتئاب

14 حاجة على أكونت "فيس بوك" بتاعك تكشف حالتك النفسية.. أصحاب الأدعية الدينية الكتير بيصدروا صورة مزيفة.. مهاويس السيلفى نرجسيون.. وقايمة الفريندز الكبيرة دليل الهروب من مشكلاتك.. والبوستات الحزينة مؤشر اكتئاب

تويتر يطلق ميزة إعلانية جديدة بخاصية Moments

تويتر يطلق ميزة إعلانية جديدة بخاصية Moments

الصين تطلق 60 قمرا صناعيا للفيديو عالى الدقة بحلول 2020

الصين تطلق 60 قمرا صناعيا للفيديو عالى الدقة بحلول 2020

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة