إنقاذ 800 مهاجر فى البحر المتوسط وانتشال جثتين





(رويترز)

قال خفر السواحل الإيطالى فى بيان، إن نحو 800 مهاجر أنقذوا فى البحر المتوسط اليوم السبت، لدى محاولتهم الوصول إلى أوروبا وتم انتشال جثتين خلال أعمال الإنقاذ التى يتولى تنسيقها.

ولم يتم الكشف عن أى تفاصيل بشأن جنسيات الناجين ولم تتوافر معلومات أخرى عن حالات الوفاة.

وجرى انتشال المهاجرين من صندلين، وزورقين مطاطيين وقارب صغير خلال خمس عمليات إنقاذ منفصلة.

وقال خفر السواحل إن طائرتى هليكوبتر تابعتين للبحرية الإيطالية استخدمتا فى إحدى عمليات الإنقاذ لانتشال سبعة أطفال وجرى نقلهم إلى أقرب مستشفى فى تونس لتلقى الرعاية اللازمة.

والهجرة قضية مهمة قبيل الانتخابات العامة التى ستجرى فى إيطاليا فى الرابع من مارس. وأشار الحزب الديمقراطى الحاكم إلى هبوط حاد فى عدد القادمين من ليبيا منذ يوليو كدليل على أنه بات يسيطر الآن على الوضع.

وانخفض عدد المهاجرين القادمين بمقدار الثلث العام الماضى إلى 119 ألف مهاجر مقارنة مع مستواه قبل عام وهوى بمقدار الثلثين فى النصف الثانى من العام. وجاء التراجع بعد اتفاق مع حكومة طرابلس أبرم فى فبراير يتضمن توفير المساعدات والتدريب لليبيين من أجل محاربة تهريب البشر وتدعيم قوة خفر السواحل.