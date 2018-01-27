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إعادة انتخاب "ميلوش زيمان" رئيسا للتشيك

السبت، 27 يناير 2018 04:56 م
إعادة انتخاب "ميلوش زيمان" رئيسا للتشيك الرئيس التشيكى السابق ميلوش زيمان


أ ف ب
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أظهرت نتائج رسمية، اليوم السبت، إعادة انتخاب الرئيس التشيكى السابق ميلوش زيمان المقرب من روسيا رئيسا للتشيك. 

وأظهرت نتائج أولية فى الانتخابات الرئاسية فى التشيك بعد فرز 75.46% من الدوائر الانتخابية اليوم السبت تقدم الرئيس ميلوس زيمان المقرب من روسيا بالحصول على نحو 53.83% من الأصوات مقابل حصول منافسه يرى دراهوش المقرب من الغرب على 46.16%. 

واستؤنف التصويت، صباح السبت، فى الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية فى الجمهورية التشيكية التى يتنافس فيها رئيس الدولة المنتهية ولايته الموالى لروسيا ميلوش زيمان والاستاذ الجامعى الموالى لاوروبا ييرى دراهوس.

أحدثت المنافسة بين مرشحين يقفان على طرفى نقيض استقطاباً واسعاً فى المجتمع التشيكى، خصوصا بشأن قضية الهجرة ووجهة السياسة الخارجية لهذا البلد العضو فى حلف شمال الأطلسى منذ 1999 وفى الاتحاد الأوروبى منذ 2004

 

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