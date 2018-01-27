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إطلاق أول "أبلكيشن" فى أوساط البيزنس للتواصل بين الأعضاء

السبت، 27 يناير 2018 04:00 ص
إطلاق أول "أبلكيشن" فى أوساط البيزنس للتواصل بين الأعضاء عمرو السجينى رئيس جمعية شباب الأعمال


كتب هانى الحوتى
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تسعى الأجيال الجديدة فى عالم البيزنس لمواكبة العصر عبر إدخال وسائل التكنولوجيا الحديثة فى تسهيل أداء أعمالها اليومية، والدليل على ذلك ما أقدمت عليه الجمعية المصرية لشباب الأعمال، بإطلاق أول تطبيق "أبلكيشين" عبر الهواتف المحمولة للتواصل بين أعضائها، لتعد بذلك أول منظمة أعمال مصرية تطلق تطبيق خاص بها على الموبايل.

 

ويضم التطبيق، والذى أطلق على المتجر الإلكترونى "بلاى ستور"، تعريف بتاريخ الجمعية المصرية لشباب الأعمال، ذكر فيه أنها جمعية مصرية غير هادفة للربح تأسست عام 1999 على يد مجموعة من شباب ورواد الأعمال المتميزين، وتعد حاليا واحدة من منظمات الأعمال الأكثر تأثيراً فى الاقتصاد المصرى ولديها فروع بالقاهرة والإسكندرية والدلتا وبورسعيد وجنوب سيناء والصعيد، كما ذكر التعريف أن الجمعية بها 16 لجنة معنية بكافة قطاعات الاقتصاد، وتضم أكثر 450 عضو يتولون مناصب قيادية فى كبرى الشركات الناجحة تتراوح أعمارهم بين 21 إلى 45 عاماً.

 

كما تضمن التطبيق فى تعريفه، هدف الجمعية وهو العمل كقناة تواصل بين رؤساء الشركات الصغيرة والمتوسطة مع الحكومة لتحسين بيئة الأعمال المصرية لتكون أكثر خصوبة للشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال معالجة العقبات الرئيسية التى تعيق الاقتصاد والتوصية بحلول من منظور قطاع الأعمال وتوصيلها للجهات الحكومية المعنية، مما يتيح للشركات الأعضاء أن تنمى أعمالها وهو الهدف الرئيسى بجانب خلق شراكات ليس بين الأعضاء فقط، ولكن مع الكيانات التجارية والصناعية الأخرى.

 

وضم التطبيق، تعريف بأعضاء مجلس الإدارة وهم كلا من عمرو السجينى رئيس الجمعية ورئيس مجلس إدارة شركة الجيزة الجديدة لإدارة المدارس، ومى النحراوى صاحبة شركة Realistic Solutions للاستشارات التسويقية، وناتالى رمسيس عطية مؤسسة وكالة N Media للتسويق والإعلان المرئى، وأحمد فندى رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات سيما للتصنيع الغذائى، وشريف الجبلى عضو مجلس إدارة الجمعية والعضو المنتدب والرئيس التنفيذى لمجموعة إنارة للطاقة، وأحمد تركى رئيس لجنة الاستثمار والبنوك بالجمعية وشريك مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة ميدكاب لتداول الأوراق المالية، ومحمد الصاوى مؤسس مبادرة النزاهة ومكافحة الفساد بالجمعية ورئيس مجلس إدارة مجموعة شركات إنكون، ونهلة كمال رئيس لجنة الاستشارات بالجمعية وصاحبة شركة اكسيليريت للاستشارات.

 

كما يضم المجلس شريف عبد المطلب رئيس مجلس إدارة مجموعة شركة أماكو للألومنيوم، وبسام الشنوانى مؤسس ورئيس مجلس إدارة مدارس كابيتال بالدلتا، وجمال أبوعلى محام متخصص فى مجال الاستثمار المباشر بمكتب حسونة وأبو على للمحاماة.

 

فيما ضمت قائمة خدمات التطبيق تعريف بآخر فعاليات الجمعية، وخدمة الأعضاء، ومجلس الإدارة، وأجندة بأهم الأحداث التى ستنظمها الجمعية أو الفعاليات العامة، وتعريف عن الجمعية بالإضافة إلى استطلاع رأى عن أبرز المناقشات داخل الجمعية.

 

 
 
 
تطبيق شباب الأعمال الجديد
تطبيق شباب الأعمال الجديد

تعريف عن نشأة جمعية شباب الأعمال وفقا للتطبيق الجديد
تعريف عن نشأة جمعية شباب الأعمال وفقا للتطبيق الجديد

تطبيق شباب الأعمال يضم تعريف عن الجمعية وأهدافها
تطبيق شباب الأعمال يضم تعريف عن الجمعية وأهدافها

تطبيق شباب الأعمال
تطبيق شباب الأعمال

أعضاء مجلس إدارة جمعية شباب الأعمال
أعضاء مجلس إدارة جمعية شباب الأعمال

محمد الصاوى عضو مجلس الإدارة صاحب التطبيق
محمد الصاوى عضو مجلس الإدارة صاحب التطبيق

جمعية شباب الأعمال تطلق أول تطبيق على الهواتف المحمولة
جمعية شباب الأعمال تطلق أول تطبيق على الهواتف المحمولة

 


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