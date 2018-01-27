إصابة 7 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بالوادى الجديد





الوادى الجديد – ماهر أبو نور

أصيب 7 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكى على طريق الخارجة أسيوط بالقرب من مطار مدينة الخارجة بالوادي الجديد وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وتم نقل المصابين إلى مستشفى الخارجة العام وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة العامة التى تباشر التحقيق.

ورد إخطار أمنى إلى اللواء عبد الرحمن شحاتة مدير أمن الوادي الجديد من شرطة النجدة يفيد بانقلاب سيارة ملاكي على الطريق السريع بالقرب من مطار الخارجة مما اسفر عن إصابة كلا من أحمد محمد محروس وأحمد صغير وابتسام أحمد بالإضافة إلى 4 أطفال آخرين وتم نقل المصاتبين إلى مستشفى الخارجة العام وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة للتحقيق.