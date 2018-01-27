إصابة 10 مواطنين فى حادثين بطرق السويس





السويس - سيد نون

أصيب اليوم السبت 10 مواطنين فى انقلاب سيارتين ملاكى بطريق "العين السخنة-القطامية" و"طريق السويس-القاهرة"، ونقل المصابين إلى مستشفى السويس العام.

وكان اللواء محمد جاد، مدير أمن السويس، تلقى إخطارا بالحادثين وتبين أن الحادث الأول وقع بطريق العين السخنة - القطامية وأصيب فى الحادث 6 مواطنين بينهم طفلان.

ووقع الحادث الثانى بطريق السويس-القاهرة، وأصيب بالحادث 4 أشخاص، وتم نقلهم لمستشفى السويس العام.

وقال مصدر طبى بمستشفى السويس العام إن 9 مصابين تم علاجهم واستطاعوا الخروج من المستشفى، وتوجد سيدة مصابة بكسر فى العمود الفقرى فى حادث انقلاب سيارة بطريق العين السخنة-القطامية، وتم حجزها بالمستشفى العام.