إصابة 10 مواطنين فى حادثين بطرق السويس

حادث تصادم - أرشيفية
السويس - سيد نون
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أصيب اليوم السبت 10 مواطنين فى انقلاب سيارتين ملاكى بطريق "العين السخنة-القطامية" و"طريق السويس-القاهرة"، ونقل المصابين إلى مستشفى السويس العام.
وكان اللواء محمد جاد، مدير أمن السويس، تلقى إخطارا بالحادثين وتبين أن الحادث الأول وقع بطريق العين السخنة - القطامية وأصيب فى الحادث 6 مواطنين بينهم طفلان.
ووقع الحادث الثانى بطريق السويس-القاهرة، وأصيب بالحادث 4 أشخاص، وتم نقلهم لمستشفى السويس العام.
وقال مصدر طبى بمستشفى السويس العام إن 9 مصابين تم علاجهم واستطاعوا الخروج من المستشفى، وتوجد سيدة مصابة بكسر فى العمود الفقرى فى حادث انقلاب سيارة بطريق العين السخنة-القطامية، وتم حجزها بالمستشفى العام.
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