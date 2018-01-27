video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الأحد، 28 يناير 2018 03:59 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

إصابة 10 مواطنين فى حادثين بطرق السويس

السبت، 27 يناير 2018 09:41 م
إصابة 10 مواطنين فى حادثين بطرق السويس حادث تصادم - أرشيفية


السويس - سيد نون
إضافة تعليق

أصيب اليوم السبت 10 مواطنين فى انقلاب سيارتين ملاكى بطريق "العين السخنة-القطامية" و"طريق السويس-القاهرة"، ونقل المصابين إلى مستشفى السويس العام.

وكان اللواء محمد جاد، مدير أمن السويس، تلقى إخطارا بالحادثين وتبين أن الحادث الأول وقع بطريق العين السخنة - القطامية وأصيب فى الحادث 6 مواطنين بينهم طفلان.

ووقع الحادث الثانى بطريق السويس-القاهرة، وأصيب بالحادث 4 أشخاص، وتم نقلهم لمستشفى السويس العام. 

وقال مصدر طبى بمستشفى السويس العام إن 9 مصابين تم علاجهم واستطاعوا الخروج من المستشفى، وتوجد سيدة مصابة بكسر فى العمود الفقرى فى حادث انقلاب سيارة بطريق العين السخنة-القطامية، وتم حجزها بالمستشفى العام. 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مصرع 6 أشخاص وإصابة 2 آخرين فى حادث تصادم عدة سيارات بالبحيرة

اخبار الحوادث

السويس

محافظة السويس

اخبار مصر

اخبار المحافظات



لا تفوتك
الهيئة الوطنية للانتخابات لم تتلق طلبا بمد فترة تلقى أوراق المرشحين

الهيئة الوطنية للانتخابات لم تتلق طلبا بمد فترة تلقى أوراق المرشحين

وزير الخارجية لـON live: الإرهاب أصبح ضاغطا على كافة الدول الأفريقية

وزير الخارجية لـON live: الإرهاب أصبح ضاغطا على كافة الدول الأفريقية

ثورة فى خريطة صفقات الأهلى خلال ميركاتو الشتاء.. الأحمر يتراجع عن ضم مدافع سموحة بناء على طلب البدرى.. رامى صبرى يقترب.. دخول مزاد عنتر الأسيوطى.. والتراجع عن رحيل باكا فى يناير..وإغلاق باب الرحيل أمام اللاعبين

ثورة فى خريطة صفقات الأهلى خلال ميركاتو الشتاء.. الأحمر يتراجع عن ضم مدافع سموحة بناء على طلب البدرى.. رامى صبرى يقترب.. دخول مزاد عنتر الأسيوطى.. والتراجع عن رحيل باكا فى يناير..وإغلاق باب الرحيل أمام اللاعبين

14 حاجة على أكونت "فيس بوك" بتاعك تكشف حالتك النفسية.. أصحاب الأدعية الدينية الكتير بيصدروا صورة مزيفة.. مهاويس السيلفى نرجسيون.. وقايمة الفريندز الكبيرة دليل الهروب من مشكلاتك.. والبوستات الحزينة مؤشر اكتئاب

14 حاجة على أكونت "فيس بوك" بتاعك تكشف حالتك النفسية.. أصحاب الأدعية الدينية الكتير بيصدروا صورة مزيفة.. مهاويس السيلفى نرجسيون.. وقايمة الفريندز الكبيرة دليل الهروب من مشكلاتك.. والبوستات الحزينة مؤشر اكتئاب

تويتر يطلق ميزة إعلانية جديدة بخاصية Moments

تويتر يطلق ميزة إعلانية جديدة بخاصية Moments

الصين تطلق 60 قمرا صناعيا للفيديو عالى الدقة بحلول 2020

الصين تطلق 60 قمرا صناعيا للفيديو عالى الدقة بحلول 2020

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة