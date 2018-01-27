video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
السبت، 27 يناير 2018 04:00 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

إصابة شخص فى حادث تصادم سيارتين ملاكى بمحور صلاح سالم

السبت، 27 يناير 2018 02:46 م
إصابة شخص فى حادث تصادم سيارتين ملاكى بمحور صلاح سالم حادث تصادم -أرشيفية


كتب عبد الرحمن سيد
إضافة تعليق

أصبب شخص إثر حادث تصادم سيارتين ملاكى بمحور صلاح سالم، بسبب السرعة الزائدة، ما أدى إلى توقف حركة المرور للقادم من منزل كوبرى الطيران اتجاه نفق الميرغنى، وانتقلت أوناش المرور، لرفع حطام الحادث.

كما ظهرت كثافات مرورية بمحور الثورة للمتجه من نفق الكربة، بسبب أعمال كشط بالطريق، وسط انتشار الخدمات المرورية، لتسيير حركة السيارات.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة، بلاغا من الخدمات المعينة أعلى محور صلاح سالم، بوقوع حادث مرورى وزحام بسبب أعمال كشط بمحور الثورة، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان، لتسيير حركة السيارات .

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مصرع شرطى فى حادث تصادم بين دراجة بخارية وسيارة ملاكى بالمنيا

اخبار الحوادث

اخبار المرور

حادث مرورى

محور صلاح سالم

نفق المرغنى



لا تفوتك
الرئيس السيسى يصل أديس أبابا للمشاركة فى الدورة الثلاثين للقمة الأفريقية

الرئيس السيسى يصل أديس أبابا للمشاركة فى الدورة الثلاثين للقمة الأفريقية

رئيس الوزراء يعود لممارسة مهام عمله اليوم.. ويلتقى وزيرى العدل والبترول

رئيس الوزراء يعود لممارسة مهام عمله اليوم.. ويلتقى وزيرى العدل والبترول

معلومات تهمك عن معرض القاهرة الدولى للكتاب.. خصومات على إصدارات القومى للترجمة وهيئة الكتاب تصل لـ70%.. ودخول الأطفال وأسر الشهداء مجاناً.. وعرض أكثر من 100 فيلم روائى وتسجيلى.. واستضافة محمود الخطيب

معلومات تهمك عن معرض القاهرة الدولى للكتاب.. خصومات على إصدارات القومى للترجمة وهيئة الكتاب تصل لـ70%.. ودخول الأطفال وأسر الشهداء مجاناً.. وعرض أكثر من 100 فيلم روائى وتسجيلى.. واستضافة محمود الخطيب

البرلمان يرفض المساس بعمال السكة الحديد.. لجنة النقل: اعتبارهم عبء كلام مغلوط ويجب الاستفادة من خبراتهم.. "كلوب": إعادة هيكلة الأجور ومعالجة فجوة مرتبات القيادات هى الحل.. ونائب ينصح باستغلال الموارد المتاحة

البرلمان يرفض المساس بعمال السكة الحديد.. لجنة النقل: اعتبارهم عبء كلام مغلوط ويجب الاستفادة من خبراتهم.. "كلوب": إعادة هيكلة الأجور ومعالجة فجوة مرتبات القيادات هى الحل.. ونائب ينصح باستغلال الموارد المتاحة

رويترز: أسرة الوليد بن طلال تؤكد إطلاق سراحه

رويترز: أسرة الوليد بن طلال تؤكد إطلاق سراحه

مصادر بـ"النقل": بدء تطبيق زيادات أسعار تذاكر السكة الحديد الأسبوع الجارى

مصادر بـ"النقل": بدء تطبيق زيادات أسعار تذاكر السكة الحديد الأسبوع الجارى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة