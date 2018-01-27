إصابة شخص فى حادث تصادم سيارتين ملاكى بمحور صلاح سالم





كتب عبد الرحمن سيد

أصبب شخص إثر حادث تصادم سيارتين ملاكى بمحور صلاح سالم، بسبب السرعة الزائدة، ما أدى إلى توقف حركة المرور للقادم من منزل كوبرى الطيران اتجاه نفق الميرغنى، وانتقلت أوناش المرور، لرفع حطام الحادث.

كما ظهرت كثافات مرورية بمحور الثورة للمتجه من نفق الكربة، بسبب أعمال كشط بالطريق، وسط انتشار الخدمات المرورية، لتسيير حركة السيارات.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة، بلاغا من الخدمات المعينة أعلى محور صلاح سالم، بوقوع حادث مرورى وزحام بسبب أعمال كشط بمحور الثورة، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان، لتسيير حركة السيارات .