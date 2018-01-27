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إحالة 4 متهمين بسرقة سيارتين نقل من محور الضبعة الجديد للجنايات

السبت، 27 يناير 2018 11:01 م
إحالة 4 متهمين بسرقة سيارتين نقل من محور الضبعة الجديد للجنايات محكمه- أرشيفية


كتب سليم على
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قررت نيابة حوادث شمال الجيزة، برئاسة المستشار محمد شرف، إحالة تشكيل عصابى مكون من 4 عاطلين إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامهم بسرقة سيارتين لنقل طرود ومهمات بترولية من محور الضبعة الجديد.

 

تحقيقات المستشار حسين عامر، وكيل أول النيابة، كشفت عن ورود بلاغ إلى رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر، من أمين شرطة، يفيد بأنه أثناء تكليفه بتأمين سيارتين محملتين بشحنة مهمات وطرود بترولية قادمة من مطار القاهرة، فى طريقها إلى الإسكندرية، وأثناء مرورهما أعلى محور الضبعة الجديد وقبل محطة تحصيل الرسوم بكيلومترات، تعطلت إحدى السيارتين، وقام على إثر ذلك قائدها بالاتصال بقائد السيارة الأخرى الذى كان يسبقه بمسافة للعودة إليه ومساعدته فى إصلاحها.

 

وأشارت التحقيقات إلى أنه أثناء محاولة إصلاحهما للسيارة، فوجئا بخروج 4 مسلحين عليهما يستقلون دراجتين بخاريتين يهددونهما بأسلحة نارية وبيضاء، وتمكنوا من الاستيلاء على مبالغ مالية من داخل السيارتين بلغت قرابة 10 آلاف جنيه، وأثناء ذلك حاولوا سرقة السلاح الميرى من أمين الشرطة المتولى حراسة السيارتين، فقاومهم وحدث بينهم شد وجذب فأطلقوا صوبه النيران، وأصابوه بعدة إصابات، قام على إثرها بإطلاق عدة أعيرة نارية لمحاولة إرهابهم، إلا أنهم قاوموه فأصابهم فى أطرافهم ولاذوا بالفرار.

 

وتابعت التحقيقات أنه أثناء فحص البلاغ تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا من مستشفى معهد ناصر، تفيد باستقبالهم لشخصين مصابين بطلقات نارية فى أقدامهم.

 

وأشارت التحقيقات إلى أنه بالتحرى وتقنين الإجراءات تبين أن هؤلاء العاطلين وراء ارتكاب الواقعة، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى المستشفى وبمواجهتهم أمام وكيل النيابة أقروا بارتكابهم للواقعة وتكوينهم لتشكيل عصابى رفقة شخصين آخرين، وبارتكابهم لعدة وقائع مماثلة بنفس الطريقة، وبأنهم كانوا يعملون فى حرف مختلفة، إلا أنهم لم يعثروا على عمل فى الآونة الأخيرة فلجأوا لارتكاب جرائم السرقة بالإكراه. تم تحرير محضر بالواقعة وبالعرض على النيابة أصدرت قرارها المتقدم.

 


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