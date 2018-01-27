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أهالى أبو كبير بالشرقية يوثقون 6500 توكيل تأييد للرئيس السيسي

السبت، 27 يناير 2018 09:16 م
أهالى أبو كبير بالشرقية يوثقون 6500 توكيل تأييد للرئيس السيسي الأهالى يحررون التوكيلات


الشرقية - حمدى عبد العظيم
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أكد محمد صلاح مدير مكتب الشهر العقارى بمركز ابو كبير بمحافظة الشرقية أن عدد التوكيلات التى تم توثيقها بلغ 6500 توكيلا وكان الإقبال كثيفا اليوم، السبت.

وأضاف أحمد حسينى القزاز العضو القانونى للشهر العقارى بأبو كبير ل " اليوم السابع " أن 200 توكيلا تم توثيقهم للسيد البدوى وعدد 50 توكيلا للفريق أحمد شفيق و25 توكيلا لخالد على وتوكيلا واحدا لطارق سعيد مصطفى سباعى و6 توكيلات لمرتضى منصور.

وقالت ميادة سعد أحد أبناء مركز ابو كبير أنا من المؤيدين لتولى الرئيس فترة رئاسية ثانية كى يستكمل الانجازات الهائلة التى بدأها على أرض الواقع وأن أهالى مركز أبو كبير خرجوا من قراها ليثبتوا للجميع أن المصريين يعلمون جيدا حجم الانجازات التى يقوم بها الرئيس فى شتى المجالات.
وأضافت سهام صابر مدير عام بالتموين بالمعاش واحدى اهالى مركز ابو كبير أن شبكة الطرق الجارى انشاؤها وكم المشروعات منها الانفاق واستصلاح الأراضى وبناء المساكن وما غيرها من مشروعات يؤكد صدق واخلاص الرئيس السيسي والذى أدعم بكل ما املك ترشحه لفترة رئاسية ثانية.


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