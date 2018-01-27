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السبت، 27 يناير 2018 05:25 م
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أسعار العملات اليوم السبت 27-1-2018 وثبات سعر الدولار

السبت، 27 يناير 2018 10:40 ص
أسعار العملات اليوم السبت 27-1-2018 وثبات سعر الدولار اسعار العملات اليوم السبت


كتبت - دانه الحديدى
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واصلت اسعار العملات استقرارها اليوم السبت 27-1-2018، بالتزامن مع العطلة الاسبوعية للبنوك اليوم، على نفس الأسعار المسجلة بختام تعاملات الاسبوع الماضى، والتى شهدت ارتفاع جماعى للعملات عدا سعر الدولار والريال السعودى، واللذان واصلا استقرهما.

 

وفيما يلى أسعار العملات بمختلف البنوك وفقا لآخر تحديثاتها..

 

سعر اليورو الأوروبى اليوم

 

اليورو
اليورو

 

ارتفع سعر اليورو مقابل الجنيه المصرى، حيث صعد سعر العملة الأوروبية مسجلا 21.69 جنيه للشراء، و 21.89 للبيع، فى تعاملات البنك الأهلى.

 

سعر الجنيه الاسترلينى اليوم

 

ارتفع سعر الجنيه الاسترلينى أمام الجنيه المصرى، مقارنة بسعر ختام تعاملات الثلاثاء الماضى، بالغاً 24.70 جنيه للشراء  24.93 جنيه للبيع، وفقا لاخر بيانات البنك الأهلى المصرى.

 

 سعر الدينار الكويتى

 

 ارتفع سعر الدينار الكويتى أمام الجنيه المصرى مسجلا 58.74 للشراء، و 59.13 جنيه للبيع، بحسب بيانات البنك الأهلى.

 

دينار كويتى
دينار كويتى

 

سعر الريال السعودى اليوم

 

استقر سعر الريال السعودى، عند سعر إغلاق الاسبوع الماضى، بالغا 4.70 جنيه للشراء، 4.73 جنيه للبيع، فى اخر تعاملات البنك الأهلى.

 

 سعر الدولار فى مصر

 

 جاء سعر الدولار اليوم، كالتالى:

 

 متوسط سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

 

 17.6610 جنيه للشراء

 17.7610 جنيه للبيع

 

 سعر الدولار فى بنك مصر

 

17.66 جنيه للشراء

17.76 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

 

17.65 جنيه للشراء

17.75 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك القاهرة

 

17.65 جنيه للشراء

17.75 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

 

17.66  جنيه للشراء

17.76 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

 

17.65 جنيه للشراء

 17.75 جنيه للبيع

 

دولار
دولار

 

الحكومة تقترض 14 مليار جنيه من البنوك غداً

 

يطرح البنك المركزى المصرى، غداً الأحد، نيابة عن وزارة المالية، أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بـ14 مليار جنيه، وتبلغ قيمة الطرح الأول لأذون خزانة لأجل 91 يوماً، 6.5 مليار جنيه، وأذون بقيمة 7.5 مليار جنيه لأجل 266 يوماً.

 

ومن المتوقع أن تصل قيمة العجز فى الموازنة العامة للدولة، بنهاية العام المالى الجارى، إلى 370 مليار جنيه، ويتم تمويله عن طريق طرح البنك المركزى لأذون وسندات خزانة، وأدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المالية، وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية.

 

 

 

 

 


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