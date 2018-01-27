أسعار الذهب اليوم السبت 27-1-2018 وعيار 21 يسجل 662 جنيها للجرام

أسعار الذهب اليوم السبت 27-1-2018 وعيار 21 يسجل 662 جنيها للجرامالسبت، 27 يناير 2018 11:27 ص
الذهب أرشيف
كتب إسلام سعيد
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تراجعت أسعار الذهب اليوم السبت 27-1-2018 بقيمة 2 جنيه بالتزامن مع انخفاض السعر العالمي للأوقية ليسجل عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 662 جنيها للجرام.
وأصبحت أسعار الذهب اليوم كالتالي:
عيار 18 : 567
عيار 21 : 662
عيار ٢٤ : 756 جنبه
الجنيه الذهب : 5296 جنبه
السعر العالمي : 1350 دولار.
اسعار الذهب
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سعر الذهب
أسعار الذهب في مصر، قد تشهد بعض التفاوت الطفيف فى سعر الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر المختلفة، هذا التفاوت في سعر الذهب قد يكون 50 قرشا أو جنيه واحد.
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