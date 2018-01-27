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أسعار الذهب اليوم السبت 27-1-2018 وعيار 21 يسجل 662 جنيها للجرام

السبت، 27 يناير 2018 11:27 ص
أسعار الذهب اليوم السبت 27-1-2018 وعيار 21 يسجل 662 جنيها للجرام الذهب أرشيف


كتب إسلام سعيد
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تراجعت أسعار الذهب اليوم السبت 27-1-2018 بقيمة 2 جنيه بالتزامن مع انخفاض السعر العالمي للأوقية ليسجل عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 662 جنيها للجرام.
 
 

وأصبحت أسعار الذهب اليوم كالتالي:

 
عيار 18 : 567
عيار 21 : 662
عيار ٢٤ : 756 جنبه
الجنيه الذهب : 5296 جنبه
 
السعر العالمي : 1350 دولار.
 
اسعار الذهب

أسعار الذهب في مصر، خدمة يقدمها اليوم السابع، وتشمل على تحديث فورى ولحظى لأسعار الذهب، فى سوق الصاغة المصرى، وكذلك تحديث للسعر العالمى للأوقية.

 

أسعار الذهب فى مصر من ضمن الخدمات التى يحرص اليوم السابع على تقديمها للقراء وتكون أسعار الذهب مصحوبة بتحليل عن وضع سوق الذهب، مع الاستعانة بآراء تجار المعدن النفيس.

 

سعر الذهب

أسعار الذهب في مصر، قد تشهد بعض التفاوت الطفيف فى سعر الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر المختلفة، هذا التفاوت في سعر الذهب قد يكون 50 قرشا أو جنيه واحد.

 

 

 
 

 


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