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الجمعة، 26 يناير 2018 05:23 ص
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6.4 مليار جنيه إجمالى قيمة التداول بالبورصة خلال 4 جلسات فقط

الجمعة، 26 يناير 2018 05:00 ص
6.4 مليار جنيه إجمالى قيمة التداول بالبورصة خلال 4 جلسات فقط البورصة المصرية ـ صورة أرشيفية


كتب هانى الحوتى
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تراجع إجمالى قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 6.4 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، فى حين بلغت كمية التداول نحو 1108 مليون ورقة منفذة على 111 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالى قيمة تداول قدرها 8.3 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 1627 مليون ورقة منفذة على 154 ألف عملية خلال الأسبوع الماضى.
 
أما بورصة النيل، بلغ إجمالى قيمة التداول فيها نحو 7.6 مليون جنيه، وبلغت كمية التداول 16.6 مليون ورقة منفذة على 1267 عملية خلال الأسبوع المنتهى؛ واستحوذت الأسهم على 74.86% من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 25.14%، جاء ذلك وفقاً للتقرير الأسبوعى للبورصة المصرية.
 
ووزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة فى مؤشرات البورصة، بين 2953 مليون جنيه بالمؤشر الرئيسى للبورصة بحجم تداول 828 مليون ورقة مالية منفذة، وعدد عمليات 47 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 70" نحو 1347 مليون جنيه بحجم تداول 214 مليون ورقة مالية منفذة من خلال 44 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 100" نحو 4300 مليون جنيه بحجم تداول 1042 ورقة مالية منفذة من خلال 91 ألف عملية.
 
يذكر أن الأسبوع الحالى، شهد انعقاد 4 جلسات تداول فقط بالبورصة المصرية، بعد تعطلها اليوم الخميس بمناسبة عيد الشرطة.
 

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