40.8 تريليون يوان حجم سندات الصين خلال عام 2017 بزيادة 12.9%





بكين - أ ش أ

أعلن البنك المركزى الصينى اليوم الجمعة، أن الصين أصدرت سندات قيمتها 40,8 تريليون يوان (6,38 تريليون دولار أمريكي) العام الماضى، بزيادة قدرها 12,9% عن عام 2016.

وزاد إصدار سندات الخزانة بمقدار 1 تريليون يوان لتصل إلى 3,9 تريليون العام الماضى، طبقاً للتقرير الذى أصدره بنك الشعب الصينى.

وتباطأ إصدار سندات الحكومات المحلية فى عام 2017 إلى 4,4 تريليون يوان، مقارنة بالـ 6 تريليون يوان التى تم إصدارها فى عام 2016.