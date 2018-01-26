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الجمعة، 26 يناير 2018 05:21 م
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40.8 تريليون يوان حجم سندات الصين خلال عام 2017 بزيادة 12.9%

الجمعة، 26 يناير 2018 03:01 م
40.8 تريليون يوان حجم سندات الصين خلال عام 2017 بزيادة 12.9% عقارات الصين


بكين - أ ش أ
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أعلن البنك المركزى الصينى اليوم الجمعة، أن الصين أصدرت سندات قيمتها 40,8 تريليون يوان (6,38 تريليون دولار أمريكي) العام الماضى، بزيادة قدرها 12,9% عن عام 2016.
 
وزاد إصدار سندات الخزانة بمقدار 1 تريليون يوان لتصل إلى 3,9 تريليون العام الماضى، طبقاً للتقرير الذى أصدره بنك الشعب الصينى.
 
وتباطأ إصدار سندات الحكومات المحلية فى عام 2017 إلى 4,4 تريليون يوان، مقارنة بالـ 6 تريليون يوان التى تم إصدارها فى عام 2016.
 

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