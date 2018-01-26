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28 يناير.. انتهاء حساب دعم استقرار سهم "التوفيق للتأجير التمويلى"

الجمعة، 26 يناير 2018 02:00 ص
28 يناير.. انتهاء حساب دعم استقرار سهم "التوفيق للتأجير التمويلى" البورصة المصرية ـ صورة أرشيفية


كتب هانى الحوتى
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أعلنت شركة التوفيق للتأجير التمويلى، عن انتهاء حساب دعم استقرار السهم يوم 28 يناير الجارى، مضيفة أن من يرغب من حاملى أسهم الاكتتاب البالغة 4.8 مليون سهم، للعرض بسعر 6.6 جنيه.
 
وبلغت تغطية الاكتتاب العام لطرح التوفيق للتأجير التمويلى نحو 28 مرة، فيما بلغت تغطية الطرح الخاص 40.16 مرة.
 
وحدد المستشار المالى المستقل القيمة العادلة لسهم شركة التوفيق للتأجير التمويلى عند 6.93 جنيه للسهم الواحد. 
 
ويبلغ رأس المال المصدر والمدفوع للشركة 200 مليون جنيه، موزعاً على عدد 80 مليون سهم، قيمة كل سهم 2.5 جنيه، ويتكون هيكل الملكية بواقع 89.9% لصالح شركة الملتقى العربى للاستثمارات و10% بنك البركة و0.0005% لشركة بيت التوفيق للتنمية القابضة - البحرين.
 

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