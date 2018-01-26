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الجمعة، 26 يناير 2018 05:20 ص
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1.56 % تراجعاً بالمؤشر الرئيسى للبورصة خلال الأسبوع المنتهى

الجمعة، 26 يناير 2018 03:00 ص
1.56 % تراجعاً بالمؤشر الرئيسى للبورصة خلال الأسبوع المنتهى البورصة المصرية ـ صورة أرشيفية


كتب هانى الحوتى
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تراجع مؤشر البورصة المصرية الرئيسى "إيجى إكس 30"، بنسبة 1.56% ليغلق عند مستوى 15171 نقطة خلال الأسبوع المنتهى، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.95% ليغلق عند مستوى 847 نقطة.
 
 
وسجل مؤشر "إيجى إكس 100" تراجعاً بنحو 1% مغلقاً عند مستوى 2017 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 20" تراجعاً بنحو 1.61% مغلقًا عند مستوى 14857 نقطة.
 

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