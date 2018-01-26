1.56 % تراجعاً بالمؤشر الرئيسى للبورصة خلال الأسبوع المنتهى





كتب هانى الحوتى

تراجع مؤشر البورصة المصرية الرئيسى "إيجى إكس 30"، بنسبة 1.56% ليغلق عند مستوى 15171 نقطة خلال الأسبوع المنتهى، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.95% ليغلق عند مستوى 847 نقطة.

وسجل مؤشر "إيجى إكس 100" تراجعاً بنحو 1% مغلقاً عند مستوى 2017 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 20" تراجعاً بنحو 1.61% مغلقًا عند مستوى 14857 نقطة.