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الجمعة، 26 يناير 2018 07:30 ص
خالد صلاح
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ولى عهد أبوظبى يبحث مع رئيس مجلس النواب الأمريكى العلاقات الثنائية

الجمعة، 26 يناير 2018 04:04 ص
ولى عهد أبوظبى يبحث مع رئيس مجلس النواب الأمريكى العلاقات الثنائية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان


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بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أمس بدولة الإمارات مع بول ريان رئيس مجلس النواب الأمريكى والوفد المرافق سبل دعم وتعزيز وتطوير التعاون بين البلدين إلى جانب استعراض مجمل القضايا والتطورات الراهنة والجهود الإقليمية والدولية المبذولة لاحتواء الأزمات التى تشهدها منطقة الشرق الأوسط.


وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية أن اللقاء تطرق إلى جهود المجتمع الدولى فى مجال مكافحة الإرهاب والتطرف والعنف والتنسيق القائم بين البلدين فى هذا الشأن وأهمية مواصلة دعم هذه الجهود لإحلال السلام وإرساء دعائم الأمن والاستقرار فى المنطقة.


من جانبه، قال ولى عهد أبوظبى أن دولة الامارات العربية المتحدة وبالتعاون مع الأشقاء فى المنطقة والأصدقاء فى العالم تواصل جهودها فى تثبيت أسس الأمن والاستقرار وتعزيز التنمية والبناء لشعوب المنطقة، مشيرا إلى أن الأطماع الخارجية والتدخلات الإقليمية تحاول فرض سياستها ومخططاتها من خلال تشكيل التحالفات والاستقطابات الرامية الى إضعاف الدولة الوطنية ، وبالتالى خلق الفوضى وتنفيذ سياساتها العدوانية والتوسعية.


وشدد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على أهمية مضاعفة المجتمع الدولى جهوده لإحلال الأمن والسلام ومكافحة التطرف والإرهاب ووضع حد للممارسات والتدخلات الإقليمية التى تقوض الأمن والاستقرار فى دول المنطقة والعالم.


وأشاد رئيس مجلس النواب الأمريكى بقوة العلاقات الاستراتيجية مع دولة الإمارات ودورها فى دعم الاستقرار والأمن فى المنطقة ومساعيها المتواصلة فى محاربة التطرف والإرهاب ومساعدة الشعوب المنكوبة والمحتاجة وتقديم المساعدات والمعونات لهم.

 

 


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