وكالة فلسطينية: خطيب الجمعة بغزة يؤكد رفض إقامة دولة فى سيناء





وكالات الأنباء

قال الدكتور أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعى الفلسطينى أن الشعب الفلسطينى لن يقبل بدولة فى سيناء، وغزة بمقاومتها لن تمرر صفقة القرن بالتنازل عن القدس والتنازل عن حق العودة، حسبما ذكرت وكالة معا الفلسطينية.

ودعا بحر خلال خطبة الجمعة بمسجد فلسطين وسط مدينة غزة منظمة التحرير والسلطة بوقف الاعتراف بإسرائيل وإنهاء اتفاقية أوسلو، كما دعا إلى تبنى استراتيجية موحدة تجمع جميع فصائل شعبنا لمواجهة الاحتلال.

وحذر من المساس بسلاح المقاومة الذى يريدون نزعه ضمن صفقة القرن، مشددا على أن سلاح المقاومة هو السلاح الشرعى لاسترداد الحقوق وتحرير أرضنا المحتلة، ملفتا أن الكفاح المسلح حق كفلته القوانين الدولية.

كما ناشد العالم العربى والإسلامى بوقف الهرولة نحو التطبيع مع الاحتلال الصهيونى كجزء من صفقة القرن، مؤكدا على أهمية الامتداد والعمق الإسلامى والعربى لقضية الشعب الفلسطينى.

وحذر من استمرار الاحتلال فى انتهاكاته بحق أهلنا فى الضفة الغربية والقدس المحتلة، واستمرار الاستيطان وتهويد القدس، مشددا أن شعبنا ومقاومته له حق الرد الكامل على تلك الانتهاكات.

وأكد أن خيار المقاومة الفلسطينية هو والطريق الوحيد والأقصر لتحرير أرضنا واستعادة حقوقنا، ودعا جميع أطياف شعبنا بالالتفاف حول خيار المقاومة الذى أثبت نجاحه مقابل فشل طريق التسوية والمفاوضات، لأن الاحتلال لا يفهم إلا لغة القوة.