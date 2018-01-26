وصول الصيادين الناجين للسلوم وتوقف البحث عن المفقودين لسوء الأحوال الجوية





كفر الشيخ - محمد سليمان

قال أحمد نصار، نقيب الصيادين بكفر الشيخ، إن الـ5 صيادين الناجين من مركب الحاج ناصر التى غرقت فى مياه البحر المتوسط قى المياه الإقليمية الليبية وصلوا للسلوم، وإنه أرسل صورة بطاقات الرقم القومى الخاصة بالناحين للتأكد من هويتهم، والأهالى فى انتظار وصولهم غدا السيت، مؤكدا أن القوات الليبية تمكنت من إنقاذ الصيادين الخمسة.

وأضاف اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، لـ"اليوم السابع"، أن القوات الليبية ستعاود البحث عن المفقودين عقب تحسن الأحوال الجوية، مؤكدا أن الصيادين خرجوا فى رحلة صيد شرعية يوم 7 يناير الحالى بطريقة رسمية، وحصلوا على التصاريح اللازمة من مكتب المخابرات ببوغاز رشيد، وأن المركب كانت فى طريق عودتها، ولكن تعطل ماتورها، ما أدى لغرقها، بالإضافة لاصطدامها بالصخور نتيجة للأحوال الجوية السيئة، وتمكنت البحرية الليبية من إنقاذ 5، ولا يزال 10 آخرين فى عداد المفقودين، وستعاود خفر السواحل الليبية البحث عنهم، وهناك اتصال دائم بين الخارجية المصرية والسلطات الليبية للبحث عن المققودين.