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الجمعة، 26 يناير 2018 05:22 م
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إعادة النظر فى جدوى الفروع الخارجية..

وزير قطاع الأعمال يوجه "القابضة للنقل" بوضع تصور عاجل للشركات المتعثرة

الجمعة، 26 يناير 2018 11:01 ص
وزير قطاع الأعمال يوجه "القابضة للنقل" بوضع تصور عاجل للشركات المتعثرة وزير قطاع الأعمال يلتقى برئيس الشركة القابضة للنقل البرى والبحرى


كتب عبد الحليم سالم
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التقى خالد بدوى، وزير قطاع الأعمال العام، باللواء محمد يوسف رئيس الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، فى إطار اللقاءات التى يجريها لمتابعة وبحث أوضاع الشركات التابعة للوزارة وخطط التطوير وإعادة الهيكلة.
 
واستعرض رئيس الشركة القابضة، خلال اللقاء، استراتيجية الشركة بشأن إدارة المحفظة الاستثمارية والموقف الحالى للشركات التابعة، وعددها 16 شركة، إضافة إلى مشروعات وخطط التطوير المعدة لتعظيم ربحية الشركات الرابحة وإصلاح الشركات المتعثرة.
 
وأكد الوزير، بحسب بيان صحفى اليوم الجمعة، ضرورة دعم الشركات الرابحة وعلى رأسها شركات تداول الحاويات الثلاث التابعة للشركة القابضة بهدف تعظيم الأرباح، مع الاهتمام بعنصر الوقت فى عمليات التطوير وإنجاز المشروعات فى أسرع وقت ممكن، بما ينعكس إيجابيا على الناتج القومى الإجمالى والخزانة العامة للدولة، كما وجه بضرورة وضع تصور عاجل حول كيفية التعامل مع الشركات المتعثرة ودراسة كل البدائل فى هذا الشأن.
 
وطلب وزير قطاع الأعمال من إدارة الشركة القابضة، إعادة النظر فى جدوى وجود فروع خارجية لشركات التجارة الخارجية فى نحو 23 دولة، وإعداد دراسة فى هذا الشأن خلال أسبوعين للنظر فى أفضل البدائل بشأن تلك الفروع، كما وجه إدارة الشركة القابضة للتوجه إلى الاستثمار فى المناطق الاقتصادية الجديدة مثل مشروع محور تنمية قناة السويس ومنطقة شرق بورسعيد.
 
وزير قطاع الأعمال يلتقى برئيس الشركة القابضة للنقل البرى والبحرى
وزير قطاع الأعمال يلتقى برئيس الشركة القابضة للنقل البرى والبحرى

 


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القابضة للنقل

الشركات المتعثرة



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