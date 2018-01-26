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الجمعة، 26 يناير 2018 03:12 م
خالد صلاح
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وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفياً من نظيره الفرنسى تناولا فيه الأزمة السورية

الجمعة، 26 يناير 2018 11:48 ص
وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفياً من نظيره الفرنسى تناولا فيه الأزمة السورية وزير الخارجية المصرى سامح شكرى


أ ش أ
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تلقى وزير الخارجية سامح شكرى اليوم الجمعة اتصالاً هاتفيا من جون إيف لودريان وزير خارجية فرنسا تناول مستجدات الأوضاع فى المنطقة، وعلى رأسها الأزمة السورية، حيث أكد الجانبان أهمية تنسيق الجهود بين الطرفين لدعم الحل السياسى فى سوريا وبما يحفظ كيان ووحدة الدولة السورية ومؤسساتها.

وأوضح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية أن الوزير شكرى حرص على اطلاع نظيره الفرنسى على تقييم مصر للجهود المبذولة لتفعيل العملية السياسية فى سوريا وفقا لمرجعية قرار مجلس الامن 2254، وفِى مقدمتها جولات مباحثات جنيف تحت رعاية الامم المتحدة، بالاضافة الى الحوار الوطنى السورى الذى دعت اليه روسيا فى سوتشى نهاية الشهر الجارى، حيث اكد وزير الخارجية على أهمية ان تتحلى جميع الأطراف السورية بالموضوعية والمرونة وإعلاء المصلحة العليا للوطن، وفِى مقدمتها مصلحة الشعب السورى.


واضاف ابو زيد، ان الوزير لودريان أكد خلال الاتصال حرص فرنسا على تكثيف التنسيق مع مصر بشأن الملف السورى خلال الفترة القادمة، وان اتصال اليوم يأتى للتأكيد على محورية الدور المصرى لما لدى مصر من اتصالات وتأثير على العديد من الأطراف السورية ومواقف تتسم دائما بالتوازن والرؤية الثاقبة، وقد رحب سامح شكرى بذلك، مؤكدا أن مصر ايضا تهتم بالتنسيق والتشاور مع فرنسا بشأن العديد من قضايا الشرق الأوسط.

 


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مصر

فرنسا

سوريا

الأزمة السورية



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