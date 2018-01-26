وزير الخارجية اللبنانى: بلدنا يقوم على التوازن والتعدد والتنوع

وزير الخارجية اللبنانى: بلدنا يقوم على التوازن والتعدد والتنوعالجمعة، 26 يناير 2018 04:00 م
وزير الخارجية اللبنانى جبران باسيل
أ ش أ
إضافة تعليق
أكد رئيس "تيار الوطنى الحر" اللبنانى، وزير الخارجية والمغتربين، جبران باسيل، أن لبنان بلد لا يقوم إلا على التوازن والتعدد والتنوع، وعندما يصبح هناك خلل يعود البلد إلى الوراء.
وأكد باسيل، فى تصريح له، اليوم الجمعة، أن هناك محاولة لعزل والمس بالشراكة الوطنية من أطراف هم فى سجلهم الكثير بهذا الموضوع ونحن متمسكون بالدستور ولا نية للانقلاب عليه، ودستورنا يقول إن تعديله يتطلب الثلثين وبالتالى يحتاج إلى توافق سياسى، ولفت إلى أن لبنان بلد لا يعيش بثنائيات، هناك ثنائية واحدة ألا وهى الثنائية المسيحية - الإسلامية، وكل ثنائية أخرى هى من نسج خيال البعض.
إضافة تعليق
الحلقة الرابعة.. أدلة الثبوت فى قضية محاولة اغتيال "السيسى" تكشف: الفلسطينى "أبوحازم" أدار أموال "ولاية سيناء" من تركيا عن طريق "العزازى".. بنادق قنص ونظارات شمسية وأقلام مزودة بكاميرات بأحراز المتهمين
شعبان عبد الرحيم: محدش هينجح فى الانتخابات غير السيسى وكل المرشحين ضده شوية "حبشتكنات".. المطرب يتساءل:"هو خالد على بيبيع كشرى ولا بيشتغل إيه بالظبط".. وسامى عنان بيترشح للرئاسة بأمارة إيه.. ويعلّق:"ارحمونا"
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة