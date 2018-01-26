video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الجمعة، 26 يناير 2018 07:26 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

وزير الخارجية اللبنانى: بلدنا يقوم على التوازن والتعدد والتنوع

الجمعة، 26 يناير 2018 04:00 م
وزير الخارجية اللبنانى: بلدنا يقوم على التوازن والتعدد والتنوع وزير الخارجية اللبنانى جبران باسيل


أ ش أ
إضافة تعليق

أكد رئيس "تيار الوطنى الحر" اللبنانى، وزير الخارجية والمغتربين، جبران باسيل، أن لبنان بلد لا يقوم إلا على التوازن والتعدد والتنوع، وعندما يصبح هناك خلل يعود البلد إلى الوراء.

وأكد باسيل، فى تصريح له، اليوم الجمعة، أن هناك محاولة لعزل والمس بالشراكة الوطنية من أطراف هم فى سجلهم الكثير بهذا الموضوع ونحن متمسكون بالدستور ولا نية للانقلاب عليه، ودستورنا يقول إن تعديله يتطلب الثلثين وبالتالى يحتاج إلى توافق سياسى، ولفت إلى أن لبنان بلد لا يعيش بثنائيات، هناك ثنائية واحدة ألا وهى الثنائية المسيحية - الإسلامية، وكل ثنائية أخرى هى من نسج خيال البعض.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مكتب رئيس الوزراء اللبنانى ينفى إدلاءه بتصريحات للإعلام الإسرائيلى بدافوس

سفير مصر بلبنان يبحث مع وزير الزراعة اللبنانى التبادل الزراعى بين البلدين

الأمن اللبنانى يكشف تواصل مواطن مع إسرائيليين ولقائه بهما خارج البلاد

اخبار عربية

وزير الخارجية اللبنانى

الوطنى الحر اللبنانى

اخبار العرب

اخبار لبنان

الحكومة اللبنانية



لا تفوتك
سوانزى يجبر كلوب على الدفع بـ محمد صلاح أمام وست بروميتش

سوانزى يجبر كلوب على الدفع بـ محمد صلاح أمام وست بروميتش

الحلقة الرابعة.. أدلة الثبوت فى قضية محاولة اغتيال "السيسى" تكشف: الفلسطينى "أبوحازم" أدار أموال "ولاية سيناء" من تركيا عن طريق "العزازى".. بنادق قنص ونظارات شمسية وأقلام مزودة بكاميرات بأحراز المتهمين

الحلقة الرابعة.. أدلة الثبوت فى قضية محاولة اغتيال "السيسى" تكشف: الفلسطينى "أبوحازم" أدار أموال "ولاية سيناء" من تركيا عن طريق "العزازى".. بنادق قنص ونظارات شمسية وأقلام مزودة بكاميرات بأحراز المتهمين

شعبان عبد الرحيم: محدش هينجح فى الانتخابات غير السيسى وكل المرشحين ضده شوية "حبشتكنات".. المطرب يتساءل:"هو خالد على بيبيع كشرى ولا بيشتغل إيه بالظبط".. وسامى عنان بيترشح للرئاسة بأمارة إيه.. ويعلّق:"ارحمونا"

شعبان عبد الرحيم: محدش هينجح فى الانتخابات غير السيسى وكل المرشحين ضده شوية "حبشتكنات".. المطرب يتساءل:"هو خالد على بيبيع كشرى ولا بيشتغل إيه بالظبط".. وسامى عنان بيترشح للرئاسة بأمارة إيه.. ويعلّق:"ارحمونا"

مفاجأة.. الأهلى يدرس الانسحاب من صفقة مدافع سموحة بعد "فتوى" البدرى

مفاجأة.. الأهلى يدرس الانسحاب من صفقة مدافع سموحة بعد "فتوى" البدرى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة