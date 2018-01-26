وزير الخارجية اللبنانى: بلدنا يقوم على التوازن والتعدد والتنوع

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أكد رئيس "تيار الوطنى الحر" اللبنانى، وزير الخارجية والمغتربين، جبران باسيل، أن لبنان بلد لا يقوم إلا على التوازن والتعدد والتنوع، وعندما يصبح هناك خلل يعود البلد إلى الوراء.

وأكد باسيل، فى تصريح له، اليوم الجمعة، أن هناك محاولة لعزل والمس بالشراكة الوطنية من أطراف هم فى سجلهم الكثير بهذا الموضوع ونحن متمسكون بالدستور ولا نية للانقلاب عليه، ودستورنا يقول إن تعديله يتطلب الثلثين وبالتالى يحتاج إلى توافق سياسى، ولفت إلى أن لبنان بلد لا يعيش بثنائيات، هناك ثنائية واحدة ألا وهى الثنائية المسيحية - الإسلامية، وكل ثنائية أخرى هى من نسج خيال البعض.