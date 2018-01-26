وزير الإعلام الكويتى: العلاقات الكويتية السعودية راسخة ومتجذرة





كتب مصطفى عنبر

أكد وزير الإعلام الكويتى محمد الجبرى، أن العلاقات الكويتية السعودية علاقات راسخة ومتجذرة برعاية أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

وأوضح الوزير الجبرى فى تصريحات صحفية اليوم الجمعة، أن دولة الكويت تحرص كل الحرص على دعم وتعزيز تلك العلاقات على كافة الأصعدة.

وأعرب عن ترحيب وزارة الإعلام الكويتية بكافة أجهزتها بالزملاء الإعلاميين والفنانين السعوديين فى إطار التعاون المشترك والبناء بين وزارة الإعلام بالمملكة العربية السعودية ووزارة الإعلام بدولة الكويت.

وأكد الجبرى عزم وزارة الإعلام مواصلة نهجها فى تطبيق القوانين لكل من يسيئ فى مختلف وسائل الإعلام لدولة شقيقة من دول مجلس التعاون الخليجى.

كما ناشد وسائل الإعلام المختلفة المساهمة فى تعزيز العلاقات بين دول مجلس التعاون الخليجى بما يخدم الشعوب والمؤسسات الخليجية ويوحد صفها.