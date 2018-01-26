وزيرة السياحة تتوجه إلى لندن فى أولى رحلاتها الخارجية منذ تولى مهام منصبها

وزيرة السياحة تتوجه إلى لندن فى أولى رحلاتها الخارجية منذ تولى مهام منصبهاالجمعة، 26 يناير 2018 11:13 ص
الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة
كتبت رجاب نبيل
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غادرت مطار القاهرة الدولى، اليوم الجمعة، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، متوجهة إلى العاصمة البريطانية لندن، فى أولى رحلاتها الخارجية منذ اختيارها لحقيبة السياحة فى التعديل الوزارى الأخير، خلفا للوزير السابق يحيى راشد، وذلك فى إطار خطتها لتنشيط حركة السياحة المصرية والترويج لها بالخارج خلال المرحلة المقبلة.
كانت وزيرة السياحة قد شاركت أمس الخميس فى احتفالية نقل تمثال رمسيس الثانى من منطقة ميت رهينة إلى بهو المتحف المصرى الكبير، وأكدت خلال الاحتفالية أن افتتاح المتحف الكبير حلم ينتظره المصريون منذ أكثر من 10 سنوات، وها هو الحلم يتحقق ويقترب من الواقع، والافتتاح الجزئى للمتحف بنهاية العام الحالى سيكون خطوة موفقة وأملا جديدا فى زيادة معدلات السياحة الوافدة لمصر.
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