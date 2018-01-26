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وزارة البيئة تشارك في الدورة الـ49 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب

الجمعة، 26 يناير 2018 09:58 م
وزارة البيئة تشارك في الدورة الـ49 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب افتتاح معرض الكتاب


كتبت أسماء نصار
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شاركت وزارة البيئة في الدورة الـ49 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، وذلك من خلال عرض  المطبوعات الخاصة بالوزارة وعدد من الأفلام التسجيلية القصيرة عن مجهودات وزارة البيئة والمحميات الطبيعية في مصر.
 
كما تم عرض آخر إصدارات الوزارة وهو تقرير حالة البيئة لعام 2016، وسيقوم فريق التوعية البيئية التابع لوزارة البيئة بعقد ورش عمل بالتعاون مع مركز ثقافة الطفل، بالإضافة إلى عرض مسرحية للعرائس يتناول أضرار السحابة والتوعية بعدم حرق قش الأرز.
 
جدير بالذكر أن افتتاح المعرض تم مساء اليوم الجمعة، بحضور وزير الثقافة الجزائري، حيث أن الجزائر هي  ضيف شرف المعرض، وبحضور وزيرة الثقافة د إيناس عبد الدايم ووزير الأوقاف.

 


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