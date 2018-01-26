والدة شهيد شرطة بالإسماعيلية: "قدمنا ابننا فداء لمصر"





الإسماعيلية – صبرى غانم

قالت ميرفت أحمد سكر مدير عام بالتربية والتعليم بشمال سيناء ووالدة الشهيد نقيب مؤمن عادل نعمان: "ابنى كان ضابطًا بقوات أمن شمال سيناء واستشهد أثناء محاولته نقل قائده إلى المستشفى، بعد إصابته بوعكة صحية داخل المعسكر، وانفجرت المدرعة مساء يوم 8 أبريل 2015 بلغم أرضى زرعه الإرهابيين فى طريقها".

وأضافت والدة الشهيد، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع": "الحرب فيها دائمًا خسائر وإحنا قدمنا ابننا فداءً لتراب أرض مصر".

وتقدمت والدة الشهيد بالشكر لكل قيادات الشرطة فى وزارة الداخلية ومديرية أمن الإسماعيلية لحرصهم الدائم سنويًا على تكريمها بالتزامن مع احتفالات وزارة الداخلية بأعياد الشرطة الذى يوافق يوم 25 يناير من كل عام.