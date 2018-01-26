واشنطن: لا تحالف مع روسيا فى سوريا فى ظل تهديد إيران





وكالات الأنباء

استبعد رئيس مجلس النواب الأمركى، بول راين التوصل إلى "تحالف إستراتيجي" بين واشنطن وموسكو فى سوريا، مشيرا إلى أن واشنطن تركز على "التهديد الإيراني" فى الشرق الأوسط.

وقال راين، فى جلسة حوارية خلال زيارة للإمارات العربية المتحدة، “لا أرى تحالفا استراتيجيا، بل ربما تقاربا تكتيكيا فى أوقات مناسبة"، مضيفا "لا أظن أن روسيا بدورها تتطلع إلى ذلك" التحالف الاستراتيجي.

وتابع "الأهم بالنسبة لنا فى سوريا هو هزيمة تنظيم داعش ومنع إيران من بناء جسر برى ومنع حزب الله من ترسيخ موطئ قدم له". حسبما ذكرت "سكاى نيوز عربية".

وتساءل راين "هل هذا أمر يمكن أن تتقبله روسيا؟ هل يمكن أن تعيد هيكلة علاقتها بإيران حتى يكون لنا تحالف تكتيكي؟".

وأضاف راين "نحن نركز على التهديد الإيرانى الذى له صلة بالاستقرار الإقليمي" فى الشرق الاوسط موضحا أن الإدارة الأميركية "تسعى لتحميل النظام (الإيراني) مسؤولية (أفعاله) وتتخذ إجراءات ملموسة للحد من النزعة التوسعية الإيرانية".

وتطرق راين أثناء الجلسة الحوارية فى أبوظبى أيضا إلى الحرب فى اليمن والتعاون العسكرى بين الولايات المتحدة والإمارات فى التصدى للمتطرفين وشبكة القاعدة فى جنوب اليمن.