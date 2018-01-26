واشنطن تفرض عقوبات جديدة على مسئوولين روس ووزراء انفصاليين

واشنطن تفرض عقوبات جديدة على مسئوولين روس ووزراء انفصاليينالجمعة، 26 يناير 2018 07:23 م
البيت الأبيض- أرشيفية
أ ف ب
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أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، الجمعة، فرض عقوبات جديدة على مسؤولين روس و"وزراء" انفصاليين، على خلفية الأزمة فى أوكرانيا وضم شبه جزيرة القرم الى روسيا.
وتستهدف هذه العقوبات المالية الجديدة 21 شخصا وتسعة كيانات، وتشمل أربع مضخات صنّعتها شركة سيمنس الالمانية وتم نقلها، بحسب الغربيين، الى القرم بهدف تزويد الأراضى التى ضمتها روسيا بالطاقة.
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