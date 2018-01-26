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الجمعة، 26 يناير 2018 08:24 م
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هروب قردة من حديقة حيوان فى باريس

الجمعة، 26 يناير 2018 06:24 م
هروب قردة من حديقة حيوان فى باريس قردة


رويترز
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 هرب عدد من قردة البابون من حظيرتها بحديقة حيوان باريس اليوم الجمعة مما دفع السلطات لإخلاء الحديقة وبدء حملة للبحث عنها بمساعدة الشرطة.

وقال مسؤولو الحديقة فى بيان إنهم أطلقوا تحذيرا بعدما فوجئ موظف بأحد القردة داخل ممر.

وأضاف المسؤولون أن موظفى الحديقة ورجال الشرطة شرعوا فى عملية بحث عن أربعة قردة مازالت طليقة، وأشاروا إلى أن المواطنين لم يشاهدوا أيا منها فى مناطق عامة.

وشهدت باريس فى نوفمبرالماضى هروب نمر من سيرك وتجوله فى شوارع المدينة إلى أن قتل بالرصاص.


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