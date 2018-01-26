هروب قردة من حديقة حيوان فى باريس

هروب قردة من حديقة حيوان فى باريسالجمعة، 26 يناير 2018 06:24 م
قردة
رويترز
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هرب عدد من قردة البابون من حظيرتها بحديقة حيوان باريس اليوم الجمعة مما دفع السلطات لإخلاء الحديقة وبدء حملة للبحث عنها بمساعدة الشرطة.
وقال مسؤولو الحديقة فى بيان إنهم أطلقوا تحذيرا بعدما فوجئ موظف بأحد القردة داخل ممر.
وأضاف المسؤولون أن موظفى الحديقة ورجال الشرطة شرعوا فى عملية بحث عن أربعة قردة مازالت طليقة، وأشاروا إلى أن المواطنين لم يشاهدوا أيا منها فى مناطق عامة.
وشهدت باريس فى نوفمبرالماضى هروب نمر من سيرك وتجوله فى شوارع المدينة إلى أن قتل بالرصاص.
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