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هدم مبنى بريد بنى سويف بعد ظهور المياه الجوفية.. وإعادة بنائه 10 طوابق

الجمعة، 26 يناير 2018 11:53 م
هدم مبنى بريد بنى سويف بعد ظهور المياه الجوفية.. وإعادة بنائه 10 طوابق هدم مبنى مكتب بريد بنى سويف الرئيسى


بنى سويف أيمن لطفى
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أعلنت الإدارة العامة لبريد بنى سويف عن البدء فى هدم وإعادة بناء مبنى الإدارة ومكتب البريد الرئيسى بشارع عبدالسلام عارف بمدينة بنى سويف، بعد ظهور المياه الجوفية أسفل المبنى، ومن المقر انتهاء تلك الأعمال بعد عامين ونصف العام.

وأكد مصدر مسؤول بالإدارة على أنه من المقرر إعادة بناء المبنى ليشمل عشرة طوابق منها " 7 أدوارتضم خدمات بريدية ومكاتب إدارية " بالاضافة إلى 3 أدوار إستثمارية تدر عائدا على المنطقة.

وأضاف المصدر: أن خدمات مكتب البريد الرئيسى، نقلت إلى مكتب صلاح سالم، ومبنى الادارة العامة للبريد بشارع عبدالسلام عارف بالقرب من الحماية المدنية بمدينة بنى سويف، علاوة على الانتهاء من نمذجة جميع المكاتب لتسهم فى تقديم خدمة متميزة للمواطنين.


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