نقيب الصيادين بكفر الشيخ يعلن أسماء 5 صيادين ناجين من المركب الغارق





كفر الشيخ – محمد سليمان

قال أحمد نصار، نقيب الصيادين بكفر الشيخ، استيقظت برج مغيزل فى صباح اليوم على خبر غرق مركب الصيد "الحاج نصر" أمام السواحل الليبية، وعلى متنها 15 صيادا جميعهم من قرية برج مغيزل مركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، تم إنقاذ 5 صيادين منهم ولكن حالتهم خطيرة، وتم نقلهم عبر سيارات الإسعاف من مدينة طبرق عبر منفذ السلوم لتلقى العلاج داخل المستشفيات المصرية.

وأضاف نقيب الصيادين فى تصريحات صحفية: "جار البحث عن العشرة صيادين الآخرين، حيث إنهم فى عداد المفقودين حتى الآن، ويرجع الحادث إلى تعطل المحرك الخاص بالمركب ولسوء الأحوال الجوية التى وصلت سرعة الرياح فيها إلى 70 عقدة بالساعة، مما أادى إلى جرف المركب إلى ناحية الساحل واصطدامها بالصخور، مما أدى إلى غرقها.

ووأكد نقيب الصيادين أن الـ5 صيادين الذين قد تم إنقاذهم هم: حمدى زعفان زعفان عبد الجواد، مصطفى حسن مصطفى عبيد، السيد عبد السلام حسن عبد السلام بهنسى، العبد عبد القوى إبراهيم عرفة، مصطفى عبد القوى إبراهيم عرفة، وهم الآن فى طريقهم إلى منفذ السلوم لتلقى العلاج، بينما الـ10 صيادين الآخرين والذين هم فى عداد المفقودين هم: محمد فرج فتح الله إبراهيم المزين، عيسوى محمد عيسوى أبو رزق، حسن عبد الله أحمد على مرتضى، سمير فهمى محجوب، محمد حسن أحمد محمد، محمد أحمد محمد الجارحى، يوسف يسرى محمد عبده، محمد حسن محمد حسن السمار، محمد عبد السلام حسن عبد السلام بهنسى، على إبراهيم أحمد محمد الحمار.

وقال نصار: تجمع الأهالى وأصبحت القرية وكأنها فى عزاء مفتوح، وعلى الفور قامت نقابة الصيادين بالاتصال بكل الجهات المعنية أولا لإنهاء موضوع الصيادين المصابين العائدين وتوفير الخدمة لهم على وجه السرعة، والتنسيق مع الجهات الليبية لإجراء عملية البحث عن الصيادين المفقودين، والوقوف على معرفة مصيرهم.