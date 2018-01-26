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نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد الشرطة احتفالاً بأعياد الداخلية

الجمعة، 26 يناير 2018 12:01 م
نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد الشرطة احتفالاً بأعياد الداخلية مسجد الشرطة - ارشيفية


كتب محمود عبد الراضى
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يبث التليفزيون المصرى على الهواء مباشرة، شعائر صلاة الجمعة من مسجد الشرطة بالقاهرة الجديدة، بمناسبة الاحتفالات بأعياد الداخلية.
 

ويؤدى الصلاة بالمسجد، اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، وأعضاء المجلس الأعلى للشرطة، وعدد من القيادات الأمنية والضباط والأفراد، ومحافظ القاهرة والدكتور أسامة الأزهرى، والدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، والدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف.

ويعد عيد الشرطة، تخليدًا لذكرى موقعة الإسماعيلية 1952 التى راح ضحيتها خمسون شهيدًا وثمانون جريحًا من رجال الشرطة المصرية على يد الاحتلال الإنجليزى فى 25 يناير عام 1952، بعد أن رفض رجال الشرطة تسليم سلاحهم وإخلاء مبنى المحافظة للاحتلال الإنجليزى.

 

 


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