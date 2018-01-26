video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الجمعة، 26 يناير 2018 07:29 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

نشطاء يمنيون يفتحون النار على توكل كرمان: عبدة المال القطرى لا تمثلنا

الجمعة، 26 يناير 2018 03:42 م
نشطاء يمنيون يفتحون النار على توكل كرمان: عبدة المال القطرى لا تمثلنا كرمان وتميم


كتبت إيمان حنا
إضافة تعليق

شن ناشطون يمنيون هجوما على الناشطة اليمنية، توكل كرمان، حيث اتهمها الناشط السياسى اليمنى جلال الصلاحى، على صفحته الخاصة على فيس بوك، بأنها عبدة المال القطرى نتيجة لمواقفها تجاه بعض الدول العربية الكبرى ومنها مصر، وقال إن توكل كرمان تسلمت 12 مليون دولار من قطر منذ حصولها على جائزة نوبل للسلام مقابل هذا الهجوم .

وأفاد الصلاحى، أن اليمن بكل أطيافه يكن كل الخير لمصر العروبة التي وقفت بجانب اليمن، وأن هجوم كرمان ادعاءات ليس لها أساس من الصحة وغير مسموع ولن يلقى أى صدى ولا اهتمام لأن الجميع يدرك دوافعها الخبيثة، بينما أعرب السياسي المعروف خلدون با كحيل، على صفحته الخاصة على فيس بوك، عن أسفه للتصريحات الأخيرة لتوكل كرمان، وأفاد أن توكل كرمان لا تمثل اليمن واليمنيين نهائيا وإنما تمثل تيار الإخوان المدعوم من قطر وتركيا التى تقيم بها.

وأضاف أن مصر قدمت المساعده لليمن واليمنيين الذين يكنون لمصر قيادة وشعب كل الحب والتقدير والاحترام، وكانت توكل كرمان قد أثارت غضب اليمنيين بتعليقاته الساخرة على مقتل الرئيس اليمنى السابق، على عبدالله صالح، بتغريدتين بالإنجليزية والعربية عبر حسابها بموقع "تويتر"، قائلة: "نهاية مؤسفة للمخلوع على صالح، ما كنا فى الثورة السلمية نتمناها له على هذا النحو، لكن أحاطت به خطيئته وذاق وبال أمره".


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مافيا قناة الشرق.. 4 أذرع تشكل عصابة للنصب على الممول القطرى.. عزام التميمى قيادى إخوانى وصاحب "سبوبة" الأجهزة المستعملة.. وماجد عبد الله المتهم بسرقة التبرعات.. والمنصف المرزوقى وتوكل كرمان شريكا المجلس الوهمى

هيئة المسح الجيولوجى الأمريكية: زلزال شدته 6.2 درجة يضرب كرمان فى إيران

توكل كرمان تشمت فى مقتل على عبد الله صالح : "ذاق وبال أمره "

قطر

توكل كرمان

تمويل قطر لكرمان

اليمنيون يهاجمون توكل

نشطاء يمنيون

عبدة المال القطرى



لا تفوتك
سوانزى يجبر كلوب على الدفع بـ محمد صلاح أمام وست بروميتش

سوانزى يجبر كلوب على الدفع بـ محمد صلاح أمام وست بروميتش

الحلقة الرابعة.. أدلة الثبوت فى قضية محاولة اغتيال "السيسى" تكشف: الفلسطينى "أبوحازم" أدار أموال "ولاية سيناء" من تركيا عن طريق "العزازى".. بنادق قنص ونظارات شمسية وأقلام مزودة بكاميرات بأحراز المتهمين

الحلقة الرابعة.. أدلة الثبوت فى قضية محاولة اغتيال "السيسى" تكشف: الفلسطينى "أبوحازم" أدار أموال "ولاية سيناء" من تركيا عن طريق "العزازى".. بنادق قنص ونظارات شمسية وأقلام مزودة بكاميرات بأحراز المتهمين

شعبان عبد الرحيم: محدش هينجح فى الانتخابات غير السيسى وكل المرشحين ضده شوية "حبشتكنات".. المطرب يتساءل:"هو خالد على بيبيع كشرى ولا بيشتغل إيه بالظبط".. وسامى عنان بيترشح للرئاسة بأمارة إيه.. ويعلّق:"ارحمونا"

شعبان عبد الرحيم: محدش هينجح فى الانتخابات غير السيسى وكل المرشحين ضده شوية "حبشتكنات".. المطرب يتساءل:"هو خالد على بيبيع كشرى ولا بيشتغل إيه بالظبط".. وسامى عنان بيترشح للرئاسة بأمارة إيه.. ويعلّق:"ارحمونا"

مفاجأة.. الأهلى يدرس الانسحاب من صفقة مدافع سموحة بعد "فتوى" البدرى

مفاجأة.. الأهلى يدرس الانسحاب من صفقة مدافع سموحة بعد "فتوى" البدرى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة