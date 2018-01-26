نشطاء يمنيون يفتحون النار على توكل كرمان: عبدة المال القطرى لا تمثلنا





كتبت إيمان حنا

شن ناشطون يمنيون هجوما على الناشطة اليمنية، توكل كرمان، حيث اتهمها الناشط السياسى اليمنى جلال الصلاحى، على صفحته الخاصة على فيس بوك، بأنها عبدة المال القطرى نتيجة لمواقفها تجاه بعض الدول العربية الكبرى ومنها مصر، وقال إن توكل كرمان تسلمت 12 مليون دولار من قطر منذ حصولها على جائزة نوبل للسلام مقابل هذا الهجوم .

وأفاد الصلاحى، أن اليمن بكل أطيافه يكن كل الخير لمصر العروبة التي وقفت بجانب اليمن، وأن هجوم كرمان ادعاءات ليس لها أساس من الصحة وغير مسموع ولن يلقى أى صدى ولا اهتمام لأن الجميع يدرك دوافعها الخبيثة، بينما أعرب السياسي المعروف خلدون با كحيل، على صفحته الخاصة على فيس بوك، عن أسفه للتصريحات الأخيرة لتوكل كرمان، وأفاد أن توكل كرمان لا تمثل اليمن واليمنيين نهائيا وإنما تمثل تيار الإخوان المدعوم من قطر وتركيا التى تقيم بها.

وأضاف أن مصر قدمت المساعده لليمن واليمنيين الذين يكنون لمصر قيادة وشعب كل الحب والتقدير والاحترام، وكانت توكل كرمان قد أثارت غضب اليمنيين بتعليقاته الساخرة على مقتل الرئيس اليمنى السابق، على عبدالله صالح، بتغريدتين بالإنجليزية والعربية عبر حسابها بموقع "تويتر"، قائلة: "نهاية مؤسفة للمخلوع على صالح، ما كنا فى الثورة السلمية نتمناها له على هذا النحو، لكن أحاطت به خطيئته وذاق وبال أمره".