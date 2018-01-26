ندوة لمرصد الأزهر بمعرض الكتاب للحديث عن قضية الروهينجا.. غدا





كتب لؤى على

فى أولى ندواتِه بمعرض القاهرة الدولى للكتاب، غدا السبت، يتناول مرصدُ الأزهر لمكافحة التَّطَرُّف "قضيةَ مسلمى الروهينجا وجهود الأزهر".

ومن المقرر أن تتناول الندوة آخر تطورات الوضع فى ولاية أراكان بميانمار، وخلق حالة من الوعى بقضية مسلمى الروهينجا بالداخل والخارج وتقديم صورة حقيقة للأوضاع المؤسفة والتطهير العِرقى الذى يتعرض له مسلمو الروهينجا، وعرض الجهود التى يبذلها الأزهر الشريف لتخفيف المعاناة عنهم، وتقديم الدعم المعنوى والمادى لنزع فتيل الأزمة.

جديرٌ بالذِّكر أنه، فى إطار الجهود التى يبذلها على طريق حل القضية، كان الأزهر الشريف قد دعا ممثلينَ عن دياناتِ ميانمار المختلفة لحوارٍ حضارى فى يناير عام 2017، كما أرسل قافلة إغاثة لمسلمى الروهينجيا. ومن المقرر أن يحاضر فى الندوة الدكتور كمال بريقع مشرف وحدة الرصد باللغة الإنجليزية بالمرصد، والدكتورة رهام سلامة مشرفة وحدة الرصد باللغة الأردية بالمرصد، والدكتور أحمد المالكى كشاهد عيان على ما يحدث بميانمار.