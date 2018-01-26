ميليشيات الحوثى تطلق سراح مواطن أمريكى فى اليمن

ميليشيات الحوثى تطلق سراح مواطن أمريكى فى اليمنالجمعة، 26 يناير 2018 06:01 ص
ميليشيا الحوثى- أرشيفية
رويترز
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قالت مصادر فى صنعاء، يوم الخميس، إن جماعة الحوثى أفرجت عن مواطن أمريكى احتجزته منذ سبتمبر 2017، مضيفة أنه نُقل إلى سلطنة عمان على متن طائرة أقلت أيضا مسؤولا كبيرا بالجماعة.
واحتجز الحوثيون دانى لافون برتش، المتزوج من يمنية ويعمل بشركة "صافر اليمنية للنفط"، بعدما أخذ أطفاله إلى المدرسة، وذلك وفقا لما قاله اثنان من زملائه.
وأفادت مصادر فى حزب المؤتمر الشعبى العام، الذى كان يتزعمه الرئيس الراحل على عبد الله صالح فى صنعاء، إن برتش نقل إلى مسقط برفقة محمد عبد السلام المسؤول الكبير فى جماعة الحوثي.
وأشار تقرير، أكد صحته مصدر مقرب من الحوثيين، إلى أن عبد السلام قاد وفد الحوثيين فى محادثات سلام مع ممثلين عن حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادى المعترف بها دوليا، وقد مُنيت بالفشل.
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