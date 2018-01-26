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"مياه أسيوط": الانتهاء من إصلاح خط طرد بمحطة البركة غرب المحافظة

الجمعة، 26 يناير 2018 09:48 م
"مياه أسيوط": الانتهاء من إصلاح خط طرد بمحطة البركة غرب المحافظة جانب من انهاء اعمال اصلاح خط طرد مياه باسيوط


أسيوط ـ محمود عجمى
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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، الانتهاء من أعمال إصلاح خط طرد قطر 800مم بمحطة البركة بمنطقة غرب أسيوط دون قطع لمياه الشرب داخل المنازل.

وقال المهندس محمد صلاح الدين، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، في بيان اليوم الجمعة، إن خط طرد قطر 800مم  تعرض لكسر مفاجئ وتمكن فريق الصيانة والإصلاح من التعامل مع ذلك الانفجار دون انقطاع مياه الشرب، والدفع بسيارات الكسح لسحب المياه وتجهيز سيارات المياه النقية لسد احتياجات الأهالي من مياه الشرب.

 
جانب من انهاء اعمال اصلاح خط طرد مياه باسيوط
جانب من انهاء اعمال اصلاح خط طرد مياه باسيوط

 


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