موسكو تندد بالعقوبات الأمريكية وتصفها بـ"العبثية" وتتوعد بـ"الرد"





أ ف ب

نددت وزارة الخارجية الروسية، الجمعة، بما اعتبرته حملة "عبثية"، بعدما أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات جديدة تستهدف موسكو على خلفية الأزمة الأوكرانية، وتوعدت بـ"الرد".

وقالت الخارجية في بيان "إنها حملة عقوبات عبثية لم ولن تؤدي الى اي نتيجة"، مضيفة "إذا كانت السلطات الاميركية تفضل قطع العلاقات التجارية... مع روسيا فهذا حقها، فيما نحتفظ نحن بحق الرد".