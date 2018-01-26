video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الجمعة، 26 يناير 2018 03:03 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 26/1/2018 بمحافظات مصر والعواصم العربية

الجمعة، 26 يناير 2018 12:00 ص
مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 26/1/2018 بمحافظات مصر والعواصم العربية مواقيت الصلاة - أرشيفية


كتب محمود راغب
إضافة تعليق

فى إطار حرص "اليوم السابع" الدائم على تطوير الخدمة الاخبارية المقدمة لقرائه، والتى تمس حياة المواطنين بصفة مباشرة، والتى يأتى على رأسها مواقيت الصلاة الخمسة بمحافظات مصر والوطن العربى، يقدم "اليوم السابع" لقرائه مواقيت الصلاة، اليوم الجمعة، فى عدد من محافظات مصر وبعض العواصم العربية، شاملة صلاة الفجر وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.
 

أولا: مواقيت الصلاة بعدد من محافظات مصر

ونعرض فيما يلى لقرائنا مواقيت الصلاة اليوم الجمعة  فى عدد من محافظات مصر، وهى القاهرة ، والإسكندرية، والإسماعيلية، وشرم الشيخ، وأسوان وذلك كما يلى : 
 
مواقيت الصلاة فى القاهرة
الفجر 5:19  ص
الظهر 12:07 ص
العصر 3:05
المغرب 5:26
العشاء 6:46
 
مواعيد الصلاة فى الإسكندرية
الفجر 5:24 ص
الظهر 12:12
العصر 3:08
المغرب 5:28 م
العشاء 6:49 م
 
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
الفجر 5:15
الظهر 12:03 م
العصر 3:00 م
المغرب 21: 5 م
العشاء 6:41 م
 
مواعيد الصلاة فى شرم الشيخ
الفجر 5:04 ص
الظهر 11:55
العصر 2:56 م
المغرب 5:18 م
العشاء 6:36 م
 
مواقيت الصلاة فى أسوان
الفجر 5:08 ص
الظهر 12:01 ص
العصر 3:06 م
المغرب 5:29 م
العشاء 6:45
 

ثانيا: مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية

ونعرض فيما يلى مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية فى مقدمتها مواقيت الصلاة بمدن المملكة العربية السعودية فى مكة والمدينة والرياض، ومواقيت الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان ، والعاصمة الإماراتية بأبوظبى، والعاصمة المغربية الرباط، والعاصمة الكويتية الكويت، وذلك كما يلى :
 
مكة
الفجر 5:36 ص
الظهر 12:33 م
العصر 3:43 م
المغرب 6:09 م
العشاء 7:21 م
 
المدينة المنورة
الفجر 5:40 ص
الظهر 12:33 م
العصر 3:39 م
المغرب 6:05 م
العشاء 7:18 م
 
الرياض
الفجر 5:12 ص
الظهر 12:05 ص
العصر 3:11 م
المغرب 6:37 م 
العشاء 6:49 م
 
مواعيد الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان
الفجر 5:03
الظهر 11:52 م
العصر 2:51 م
المغرب 5:13
العشاء 6:31 م
 
مواقيت الصلاة بالعاصمة الإماراتية أبو ظبى
الفجر 5:41 ص
الظهر 12:35 م
العصر 3:41 م
المغرب 6:03 م
العشاء 7:19 م
 
مواعيد الصلاة بالعاصمة المغربية الرباط
الفجر 5:54 ص
الظهر 12:39 م
العصر 3:30 م
المغرب 5:51 م 
العشاء 7:14
 
مواقيت الصلاة بالكويت
الفجر 5:11 ص
الظهر 12:00 ص
العصر 2:59 م
المغرب 5:20 م
العشاء 6:40 م

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 25/1/2018 بمحافظات مصر والعواصم العربية

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 24/1/2018 بمحافظات مصر والعواصم العربية

مواعيد الصلاة

اوقات الصلاة

مواعيد الصلاة فى مصر

موعد اذان الفجر



لا تفوتك
الأرصاد: أمطار رعدية على السواحل الشمالية.. والصغرى بالقاهرة 8 درجات

الأرصاد: أمطار رعدية على السواحل الشمالية.. والصغرى بالقاهرة 8 درجات

وزير الآثار: تكلفة نقل تمثال رمسيس الثانى بلغت 13.6 مليون جنيه (صور)

وزير الآثار: تكلفة نقل تمثال رمسيس الثانى بلغت 13.6 مليون جنيه (صور)

السيسى يختار رجال حملته.. محمود كارم منسقا ومحمد أبو شقة متحدثا وممثلا قانونيا.. اجتماعات فورية لوضع خطة السباق.. المنسق العام: 3 مبادئ فى تحركاتنا أبرزها تجنب المُهاترات.. وفقيه دستورى: هذه مهام "أبو شقة"

السيسى يختار رجال حملته.. محمود كارم منسقا ومحمد أبو شقة متحدثا وممثلا قانونيا.. اجتماعات فورية لوضع خطة السباق.. المنسق العام: 3 مبادئ فى تحركاتنا أبرزها تجنب المُهاترات.. وفقيه دستورى: هذه مهام "أبو شقة"

صور.. "اليوم السابع" داخل "دار مصر" بالقاهرة الجديدة.. المدينة تحتل نصيب الأسد من وحدات المشروع بـ23 ألف شقة.. 10 آلاف عامل يواصلون الليل بالنهار لإنهاء الأعمال.. الجهاز: انتهاء تسليم المرحلة الأولى خلال 3 أشهر

صور.. "اليوم السابع" داخل "دار مصر" بالقاهرة الجديدة.. المدينة تحتل نصيب الأسد من وحدات المشروع بـ23 ألف شقة.. 10 آلاف عامل يواصلون الليل بالنهار لإنهاء الأعمال.. الجهاز: انتهاء تسليم المرحلة الأولى خلال 3 أشهر

صور.. مصر الحلوة.. معبد حتشبسوت سحر معمارى لا يقاومه السياح

صور.. مصر الحلوة.. معبد حتشبسوت سحر معمارى لا يقاومه السياح

ديلى ميل: ثورة تعاقدات تنتظر ريال مدريد.. ومحمد صلاح أبرز المطلوبين

ديلى ميل: ثورة تعاقدات تنتظر ريال مدريد.. ومحمد صلاح أبرز المطلوبين

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة