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خالد صلاح
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مندوب الكويت بالأمم المتحدة: إسرائيل فى حالة خرق مادى لقرارات مجلس الأمن

الجمعة، 26 يناير 2018 01:05 ص
مندوب الكويت بالأمم المتحدة: إسرائيل فى حالة خرق مادى لقرارات مجلس الأمن الاحتلال الاسرائيلى- أرشيفية


أ ش أ
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أكدت دولة الكويت استمرار إسرائيل "بالخرق المادي" للقرارات الدولية بما فى ذلك القرار الدولى رقم 2334، وأيضا استمرارها فى سياساتها العدوانية والإجراءات الأحادية والاستفزازية المنافية لقرارات مجلس الأمن والمعاهدات الدولية.


وذكرت وكالة الأنباء الكويتية، أن ذلك جاء فى كلمة دولة الكويت التى ألقاها الخميس، المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبى أمام مجلس الأمن الدولى حول الحالة فى الشرق الأوسط بما فى ذلك القضية الفلسطينية.


وقال العتيبى إن الانتهاكات الاسرائيلية تعتبر نتيجة حتمية لغياب أية دعوة أو مطالبة جادة من مجلس الأمن لاسرائيل بوقف اعتداءاتها المتكررة والتقيد بالتزاماتها الدولية بوصفها سلطة قائمة بالاحتلال بموجب اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949.


وأضاف " إن مشاركتنا فى هذه الجلسة ذات أهمية خاصة بالنسبة لنا باعتبارها أول جلسة تتناول القضية الفلسطينية أثناء عضويتنا غير الدائمة فى مجلس الأمن لعامى 2018 و 2019 ، وهى القضية التى تمثل احدى أولويات السياسة الخارجية لدولة الكويت".


وتابع "إن ذلك يأتى انسجاما مع موقفنا المبدئى والثابت والتاريخى المساند للحق الفلسطينى فى نضاله لانهاء الاحتلال الإسرائيلى ونيل كافة حقوقه السياسية المشروعة واقامة دولته المستقلة على أرضه وعاصمتها القدس الشرقية".


وأشار الى أن الاعتقالات وهدم المساكن وتدمير الممتلكات والتمادى فى التوسع غير المسبوق ببناء المستوطنات غير القانونية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة بما فى ذلك القدس الشرقية والتهجير القسرى للمدنيين الفلسطينيين وسقوط الضحايا من السكان المدنيين أصبحت نمط للحياة اليومية اعتاد عليها الشعب الفلسطيني.


وأوضح العتيبى أن القضية الفلسطينية تملك رصيدا وافرا من قبل المجتمع الدولى ما يؤكد على أهمية انهاء الاحتلال الاسرائيلى للأراضى الفلسطينية والعربية المحتلة لينتهى بحل الدولتين وفقا لحدود الرابع من يونيو عام 1967.
وأضاف أن هذا الرصيد الدولى يتجلى فى الكم الكبير من المبادرات والاتفاقات والمعاهدات الدولية وقرارات لمجلس الأمن واجبة النفاذ والتى باتت اليوم جزء من القانون الدولى ، وهو القانون الذى يعتبر الحكم فى العلاقات الدولية.
 

 


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