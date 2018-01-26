مقتل 1000 رأس من وحيد القرن بسبب الصيد"الحرام" فى إفريقيا





أ ش أ

حذرت مجلة (ناشيونال جيوجرافيك) الأمريكية مما وصفته بأنه أزمة مستمرة فى قارة أفريقيا، راح ضحيتها ألف فى عام واحد فقط.



وأشارت المجلة الأمريكية إلى أنه قتل أكثر من ألف رأس من حيوان وحيد القرن، خلال عام 2017 الماضى، بسبب عمليات الصيد غير المشروع، موضحة أن معظم عمليات الصيد غير المشروع تتم بالقرب من حديقة "كروغر" الوطنية فى جنوب إفريقيا.



ونقلت المجلة بيانا عن حكومة جنوب إفريقيا يشير إلى أن هناك أزمة حقيقية فى انقراض وحيد القرن، بسبب عمليات الصيد غير المشروع، لتهريب قرون وحيد القرن.

وأشارت إلى أنه قتل خلال عام 2017 نحو 1028 وحيد قرن، وهى نسبة تقارب وتقل فقط بـ26 حيوان تم تسجيلهم فى عام 2016.

ونقلت المجلة عن جيميل مانديما، من مؤسسة (الحياة البرية الأفريقية)، التى تتخذ من نيروبى مقرا لها، قوله "يبدو وكأنه تقدم على الورق، نحن أمام خطر حقيقى من انقراض وحيد القرن، وهذا الانخفاض الضئيل لا يقلل من أن هناك تهديدا وشيكا لتلك الحيوانات بالانقراض".



وتعد جنوب إفريقيا موطنا لنحو 80% من حيوانات وحيد القرن، التى يبلغ عددها حاليا 29 ألف فى العالم.



وهناك تهافت على شراء قرون وحيد القرن فى آسيا تحديدا، حيث تستخدم كعلاج للسرطان ومنشط جنسى، فيما يستخدمه آخرون كنوع من المخدرات بعد اختلاطه بالماء أو الكحول.