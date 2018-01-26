video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الجمعة، 26 يناير 2018 07:26 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

مقتل وإصابة 7 أشخاص فى انفجار عبوة ناسفة شمالى بغداد

الجمعة، 26 يناير 2018 06:29 م
مقتل وإصابة 7 أشخاص فى انفجار عبوة ناسفة شمالى بغداد بغداد


أ ش أ
إضافة تعليق

أفاد مصدر أمنى بمقتل وإصابة سبعة أشخاص، اليوم الجمعة، إثر انفجار عبوة ناسفة شمالى العاصمة العراقية بغداد.

وقال المصدر الأمنى - وفقا لوكالة الأنباء العراقية - إن عبوة ناسفة انفجرت قرب محال تجارية فى ناحية المشاهدة ضمن قضاء الطارمية شمالى العاصمة بغداد؛ مما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة خمسة آخرين.


وأشار إلى أن سيارات الإسعاف سارعت بنقل الجرحى إلى المستشفى، والقتلى إلى دائرة الطب العدلى، فيما طقوت القوات الأمنية مكان الانفجار.


وفى سياق آخر، عثرت قوات الأمن فى محافظة ديالى العراقية، اليوم، على جثتين مجهولتى الهوية لرجلين فى وادى شمال شرقى المحافظة.


وقال مصدر أمنى إن قوات من الحشد الشعبى عثرت خلال واجب أمنى على جثتين لرجلين مجهولتى الهوية فى أحد الوديان القريبة من قرية "على الجمعة" بأطراف ناحية قره تبه شمال شرقى ديالى.. ولم يتم التعرف عليهما حتى الآن، مشيرا إلى أن قوات الحشد عثرت على عبوات ناسفة فككتها أيضا فى المنطقة ذاتها.


وعلى صعيد آخر، أصيب عنصر أمنى إثر تفجير عبوة ناسفة شمال شرقى محافظة ديالى.


وقال مصدر محلى إن "عبوة ناسفة انفجرت فى دورية أمنية لأثناء تعقبها خلايا لتنظيم (داعش) فى أراضى قرية (على الجمعة) بأطراف ناحية قره تبه شمال شرقى ديالي".. موضحا أن التفجير أسفر عن إصابة عنصر أمنى بجروح، مشيرا إلى أن المصاب يخضع للعلاج فى الوقت الحالى والقوات الأمنية مستمرة فى تنفيذ الواجب.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

العراق: إصابة 4 مدنيين فى انفجار عبوة ناسفة شمالى بغداد

العراق: العثور على مقبرة جماعية لشباب أعدمهم داعش فى الموصل

العبادى: إعادة إعمار العراق قد تتجاوز 100 مليار دولار

رئيس الإنتربول: نتعاون مع العراق فى مواجهة الإرهاب

بغداد

العراق

تفجير

داعش



لا تفوتك
سوانزى يجبر كلوب على الدفع بـ محمد صلاح أمام وست بروميتش

سوانزى يجبر كلوب على الدفع بـ محمد صلاح أمام وست بروميتش

الحلقة الرابعة.. أدلة الثبوت فى قضية محاولة اغتيال "السيسى" تكشف: الفلسطينى "أبوحازم" أدار أموال "ولاية سيناء" من تركيا عن طريق "العزازى".. بنادق قنص ونظارات شمسية وأقلام مزودة بكاميرات بأحراز المتهمين

الحلقة الرابعة.. أدلة الثبوت فى قضية محاولة اغتيال "السيسى" تكشف: الفلسطينى "أبوحازم" أدار أموال "ولاية سيناء" من تركيا عن طريق "العزازى".. بنادق قنص ونظارات شمسية وأقلام مزودة بكاميرات بأحراز المتهمين

شعبان عبد الرحيم: محدش هينجح فى الانتخابات غير السيسى وكل المرشحين ضده شوية "حبشتكنات".. المطرب يتساءل:"هو خالد على بيبيع كشرى ولا بيشتغل إيه بالظبط".. وسامى عنان بيترشح للرئاسة بأمارة إيه.. ويعلّق:"ارحمونا"

شعبان عبد الرحيم: محدش هينجح فى الانتخابات غير السيسى وكل المرشحين ضده شوية "حبشتكنات".. المطرب يتساءل:"هو خالد على بيبيع كشرى ولا بيشتغل إيه بالظبط".. وسامى عنان بيترشح للرئاسة بأمارة إيه.. ويعلّق:"ارحمونا"

مفاجأة.. الأهلى يدرس الانسحاب من صفقة مدافع سموحة بعد "فتوى" البدرى

مفاجأة.. الأهلى يدرس الانسحاب من صفقة مدافع سموحة بعد "فتوى" البدرى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة