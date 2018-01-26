مقتل وإصابة 7 أشخاص فى انفجار عبوة ناسفة شمالى بغداد





أ ش أ

أفاد مصدر أمنى بمقتل وإصابة سبعة أشخاص، اليوم الجمعة، إثر انفجار عبوة ناسفة شمالى العاصمة العراقية بغداد.

وقال المصدر الأمنى - وفقا لوكالة الأنباء العراقية - إن عبوة ناسفة انفجرت قرب محال تجارية فى ناحية المشاهدة ضمن قضاء الطارمية شمالى العاصمة بغداد؛ مما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة خمسة آخرين.



وأشار إلى أن سيارات الإسعاف سارعت بنقل الجرحى إلى المستشفى، والقتلى إلى دائرة الطب العدلى، فيما طقوت القوات الأمنية مكان الانفجار.



وفى سياق آخر، عثرت قوات الأمن فى محافظة ديالى العراقية، اليوم، على جثتين مجهولتى الهوية لرجلين فى وادى شمال شرقى المحافظة.



وقال مصدر أمنى إن قوات من الحشد الشعبى عثرت خلال واجب أمنى على جثتين لرجلين مجهولتى الهوية فى أحد الوديان القريبة من قرية "على الجمعة" بأطراف ناحية قره تبه شمال شرقى ديالى.. ولم يتم التعرف عليهما حتى الآن، مشيرا إلى أن قوات الحشد عثرت على عبوات ناسفة فككتها أيضا فى المنطقة ذاتها.



وعلى صعيد آخر، أصيب عنصر أمنى إثر تفجير عبوة ناسفة شمال شرقى محافظة ديالى.



وقال مصدر محلى إن "عبوة ناسفة انفجرت فى دورية أمنية لأثناء تعقبها خلايا لتنظيم (داعش) فى أراضى قرية (على الجمعة) بأطراف ناحية قره تبه شمال شرقى ديالي".. موضحا أن التفجير أسفر عن إصابة عنصر أمنى بجروح، مشيرا إلى أن المصاب يخضع للعلاج فى الوقت الحالى والقوات الأمنية مستمرة فى تنفيذ الواجب.