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مفوض حقوق الإنسان: خطاب ترامب فى دافوس ينتمى للقرن العشرين

الجمعة، 26 يناير 2018 11:01 م
مفوض حقوق الإنسان: خطاب ترامب فى دافوس ينتمى للقرن العشرين الأمير زيد بن رعد الحسين


رويترز
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عبر الأمير زيد بن رعد الحسين مفوض الأمم المتحدة السامى لحقوق الإنسان، عن قلقه بعد كلمة ألقاها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى دافوس، الجمعة، قائلا إن دعوة ترامب للدول للسعى وراء مصالحها الخاصة ستعيد العالم إلى عشية الحرب العالمية الأولى.

وقال "إنه نص ينتمى للقرن العشرين... دعا (ترامب) كل الدول إلى السعى وراء مصالحها الخاصة دون الإشارة تقريبا إلى أنه إذا فعلتم كل هذا وإذا اكتفت كل دولة بتنفيذ أجندتها الخاصة فإنها ستتصادم مع أجندات الدول الآخرى وسنعيد العالم إلى عام 1913 مرة أخرى".

وتكررت انتقادات الأمير زيد لترامب فيما مضى بوصفه مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

أما إدارة ترامب بدورها فهددت بالانسحاب من مجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة الدولية وهو منفصل عن المفوضية لكنه يعمل معها عن كثب وتعتبره واشنطن معاديا لحليفتها إسرائيل.

وترامب هو أول رئيس أمريكى يلقى كلمة أمام قمة دافوس وهو فى منصبه منذ 18 عاما. وتجمع القمة التى تعقد سنويا نخبة رجال السياسة والأعمال فى منتجع دافوس السويسري.

وخلال كلمته قال إن الولايات المتحدة "مفتوحة للأعمال" ووعد باتخاذ إجراءات ضد ما وصفها بصفقات التجارة غير العادلة.

وكرر ترامب شعاره "أمريكا أولا" وقال إنه يتوقع من جميع زعماء العالم تقديم مصالح دولهم على ما دونها.

وقال الأمير زيد إن هذه السياسة ستؤدى إلى "فرقة الجميع فى إحدى المراحل ومعاناة الناس بشدة".

 


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