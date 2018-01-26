مصر تشارك فى بطولة العالم للكارتينج.. والمتسابقون يطالبون بدعم الدولة





كتب : مصطفى عبد التواب

يشارك متسابق مصرى خلال بطولة العالم لرياضة الكارتينج والتى تقام فى إيطاليا خلال يوينو 2018، وهو ما دفع نادى السيارات لإعلان دعم الرياضة، إلا أن المتسابقين طالبوا بأن يكون الدعم خلال العام الجارى ليس مجرد كلام للاستهلاك الإعلامى.

أعلن عادل عبد الباقى رئيس مجلس إدارة نادى السيارات، إن نادى السيارات سوف يشرف على رياضة الكارتينج خلال المرحلة القادمة، خصوصا مع تأهل أحد السائقين المصريين، ببطولة العالم التى تقام فى إيطاليا خلال يونيو القادم.

وأضاف عبد الباقى، أن النادى يأمل فى تقوية العلاقة بينه وبين متسابقى "الموتور سبورت" على مستوى مصر، لتوفير الدعم اللازم لهم بالتعاون مع الاتحاد الدولى، ووزارة الشباب والرياضة.

وهو الأمر الذى أشاد به اللواء عصام حسين مدير عام جبلى ريس وى، مؤكداً أنه دون الدعم والتنسيق المستمر بين الجهات الداعمة لرياضات المحركات لن يكون هناك بصمة قوية لمصر فى هذا المجال.

وبدوره أكد عمرو يسرى المدير التنفيذى لجبلى ريس وى، إن سائق مصرى هو احمد نتالى يرفع علم مصر فى بطولة العالم للكارتينج يونيو 2018، مشيراً إلى أنه خلال عام 2017 شارك 3 متسابقين مصريين، الا أنهم خرجوا من الدور قبل النهائى، لعدم توفر الدعم الكافى لهم خلال البطولة السابقة، وهو ما نامل فى تجاوزه خلال البطولة القادمة.

إلا أن المتسابق شادى اسامة سائق كارتينج خلال بطولة العالم 2017، كان له رأى مختلف حيث قال، إن المتسابقين يسمعون الكلام نفسه فى كل عام لكن النتيجة النهائية، أنهم يشحذون الأموال لكى يسافروا ويرفعوا علم مصر فى الوقت الذى يصرف ملاين الجنيهات لأبطال كورة القدم، وتابع قائلا: "ثمن السيارة غال جدا، وليس لدينا أماكن للتدريب".