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مصر تحصد المركز الثالث فى اليوم الأول لمنافسات البطولة النسائية للأوتاد

الجمعة، 26 يناير 2018 09:42 م
مصر تحصد المركز الثالث فى اليوم الأول لمنافسات البطولة النسائية للأوتاد منتخب مصر لالتقاط الأوتاد


مسقط - محمد سعد
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بدأت اليوم منافسات البطولة النسائية الدولية الأولى لالتقاط الأوتاد، التى ينظمها الاتحاد الدولى للعبة بولاية خصب بمحافظة مسندم، بسلطنة عمان، خلال الفترة من 25 إلى 28 يناير الحالى، بمشاركة 6 دول وهى، مصر والسودان والأردن وأستراليا وجنوب أفريقيا، بالإضافة إلى السلطنة.

 
منتخب مصر
منتخب مصر
 
 

وجاءت نتائج اليوم باستحواذ منتخب جنوب أفريقيا على المركز الأول بحصوله على ١٤٢ نقطة، وجاء منتخب أستراليا فى المركز الثانى وحصل على ١٣٢، أما منتخب مصر فحصل على ١٢٦ وجاء فى المركز الثالث، وحصلت السودان على المركز الرابع بـ٩٦، والمركز الخامس حصلت عليه عمان ٩٦، وجاء فى المركز السادس منتخب الأردن ٧٢ نقطة.

 


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