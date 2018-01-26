مصر تحصد المركز الثالث فى اليوم الأول لمنافسات البطولة النسائية للأوتاد

وجاءت نتائج اليوم باستحواذ منتخب جنوب أفريقيا على المركز الأول بحصوله على ١٤٢ نقطة، وجاء منتخب أستراليا فى المركز الثانى وحصل على ١٣٢، أما منتخب مصر فحصل على ١٢٦ وجاء فى المركز الثالث، وحصلت السودان على المركز الرابع بـ٩٦، والمركز الخامس حصلت عليه عمان ٩٦، وجاء فى المركز السادس منتخب الأردن ٧٢ نقطة.