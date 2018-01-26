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الجمعة، 26 يناير 2018 07:33 م
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مصرع 3 صيادين وإنقاذ 11 فى غرق مركب مصرية بليبيا

الجمعة، 26 يناير 2018 05:53 م
مصرع 3 صيادين وإنقاذ 11 فى غرق مركب مصرية بليبيا غرق مركب - أرشيفية


كفر الشيخ محمد سليمان
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غرق 3 صيادين ونجا 11  في واقعة غرق مركب " الحاج ناصر" بالقرب من ميناء طبرق الليبي خلال عودتهم من ليبيا متجهين إلى مصر وتعطلت المركب نظرا لسوء الأحوال الجوية.

وتمكنت قوات السواحل الليبية وبعض الصيادين من إنقاذ 11 صيادا وتم نقل 5 منهم إلي مستشفي طبرق وجميعهم من قرية برج مغيزل التابعة لمركز مطوبس فيما غرق 3. 

وأكد فرج المزين عضو مركز شباب برج مغيزل أن ابن عمه محمد فرج المزين من بين الضحايا وأن المركب كان علي متنه 14 صيادا في طريقهم للعودة لمصر ونظرا لسوء الأحوال الجوية تعرضت المركب للغرق

وأضاف خميس عرفة عضو مجلس إدارة مركز شباب برج مغيزل ل"اليوم السابع": أناشد وزارة الخارجية سرعة التدخل للعثور علي جثث المفقودين خاصة أنه لا يوجد حتي الآن أي محاولات للبحث عنهم في ظل سوء الأحوال الجوية.

 

 


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