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مصرع ربة منزل فى حريق شقة سكنية بمنطقة إمبابة

الجمعة، 26 يناير 2018 02:22 م
مصرع ربة منزل فى حريق شقة سكنية بمنطقة إمبابة جثة - أرشيفية


كتب عبد الرحمن سيد
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نجح رجال الدفاع المدنى بالجيزة، فى السيطرة على حريق بشقة سكنية فى إمبابة، وذلك بعدما انتقلت سيارات الإطفاء وتم السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان، ونتج عنها مصرع سيدة، وتم نقلها للمستشفى.

 

كانت غرفة عمليات نجدة الجيزة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق فى إحدى الشقق السكنية بمنطقة إمبابة، فتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمنى لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، وتم إخماد الحريق.

 

 

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