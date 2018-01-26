مشاورات بين الهند والاتحاد الاقتصادى الأوراسى حول تدشين منطقة تجارة حرة

مشاورات بين الهند والاتحاد الاقتصادى الأوراسى حول تدشين منطقة تجارة حرةالجمعة، 26 يناير 2018 01:18 م
أحد أسواق الهند - أرشيفية
موسكو - أ ش أ
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قال السفير الهندى لدى روسيا، بانكادج ساران، إن المباحثات التقنية بين الهند والاتحاد الاقتصادى الأوراسى حول إنشاء منطقة تجارة حرة، ستجرى نهاية شهر يناير الجارى.
وأضاف السفير الهندى، فى تصريحات لقناة "روسيا 24"، اليوم الجمعة، قائلا: "يسعدنا كثيرا أن تبدأ هذه المباحثات أخيرا، وهذا سيحدث نهاية الشهر الجارى، وهى المباحثات التقنية الأولى بين الهند والاتحاد الاقتصادى الأوراسى، لمناقشة آلية المفاوضات اللاحقة، ونحن مستعدون للتكامل اقتصاديا".
وتابع بانكادج ساران، سفير الهند فى موسكو: "فى المقام الأول نريد استكمال هذه المباحثات من أجل إبرام اتفاقية التجارة الحرة، التى ستسمح لنا برفع حجم التبادل التجارى من 37 إلى 62 مليار دولار".
يُذكر أن الاتحاد الاقتصادى الأوراسى تأسس فى يناير 2015، ويضم فى عضويته عددا من الدول، بجانب روسيا، هى: بلاروسيا وكازاخستان وأرمينيا وقيرغيزستان.
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