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الجمعة، 26 يناير 2018 08:24 م
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مشاجرات دامية بين عشاق الشوكولاتة فى فرنسا

الجمعة، 26 يناير 2018 06:27 م
مشاجرات دامية بين عشاق الشوكولاتة فى فرنسا قوات الأمن الفرنسية


رويترز
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نشبت مشاجرات دامية أمام سلسلة متاجر فرنسية بعد تدافع المتسوقين على شراء عبوات شوكولاتة نوتيلا القابلة للفرد ذات الشعبية الكبيرة فى البلاد بسعر مخفض.

وخفضت سلسلة متاجر (إنترمارشيه) أمس الخميس سعر عبوة النوتيلا زنة 950 جراما من 4.7 يورو إلى 1.41 يورو (1.8 دولار). وتحظى النوتيلا بشعبية واسعة تصل إلى حد تقديمها فى المقاهى والحانات.

لكن المتاجر فوجئت بتحول الزحام إلى أعمال عنف بين الزبائن الذين يتقاتلون للحصول عليها بهذا السعر المخفض.

وقالت واحدة من المتسوقين لصحيفة لا بروجريه "إنهم يتصرفون مثل الحيوانات. شدت امرأة أخرى من شعرها وتلقت مسنة لكمة فى رأسها فى حين سالت الدماء من يد رجل".

ونأت شركة (فريرو) المنتجة لنوتيلا بنفسها عن هذا الموقف المحرج وقالت فى بيان إن القرار اتخذته سلسلة (إنترمارشيه) وحدها وعبرت عن أسفها لما حدث.


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قوات الأمن الفرنسية

فرنسا

شوكولاتة

المقاهى



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