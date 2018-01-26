مساعد وزير الداخلية لوسط الدلتا يتفقد خدمات تأمين المسجد الأحمدى بطنطا

الغربية – عادل ضرة

تفقد اللواء زكى صلاح مساعد وزير الداخلية لوسط الدلتا، واللواء أحمد صقر محافظ الغربية، واللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، واللواء أيمن لقية مدير المباحث الجنائية، خدمات تأمين المسجد الأحمدى بطنطا ووجهوا برفع كافة حالات الإشغالات على الأرصفة وتحرير محاضر للمخالفين منهم.

وقام مساعد وزير الداخلية بتوعية القوات بالظروف الأمنية الراهنة التى تمر بها البلاد وما تتعرض له البلاد من مخاطر فى الآونة الأخيرة، وتحقيق السيطرة الأمنية، عدم الرعونة فى معاملة الجمهور والتحلى بالكياسة وضبط النفس، وارتداء الصدارى الواقية من الرصاص والخوذ الصلب والحفاظ على الأسلحة والذخيرة عهدتهم وتطبيق روح القانون فى إطار مراعاة الاعتبارات الإنسانية لما يلاقى ذلك من استحسان المواطنين.