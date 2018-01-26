مسئول بالبنك الأهلى يكشف لـ"يلا أونلاين" تفاصيل استخدام الـQR Code





كتب حسن رمضان

قال حازم حجازى رئيس قطاع التجزئة المصرفية بالبنك الأهلى، إن قرار البنك المركزى الصادر خلال الساعات الأخيرة بتطبيق معايير جديدة لقبول المدفوعات الإلكترونية عن طريق تقنية الـQR Code، هو وسيلة لتسهيل حياة المواطنين والتجار فى عمليات الدفع وتقليل الاعتماد على الكاش، موضحًا أن وسائل السداد فى مصر عبارة عن 4 وسائل وهم السداد نقدًا أو من خلال الكارت البنكى أو الشيك أو بالدفع عبر الإنترنت.

وأضاف حجازى، خلال استضافته فى مداخلة هاتفية على برنامج يلاأونلاين المذاع عبر راديوا نغم إف إم، أن الوسيلة الجديدة التى أضافها البنك المركزى، ستكون عبارة عن سيتكر - لاصق- سيتم وضعه لدى كل تاجر بجانب ماكينات الـ POS - ماكينات سحب النقود من الكارت البنكي- ، ويقوم العميل بفتح تطبيق تابع للبنك المركزى ويمرر هاتفه الذكى على اللاصق QR Code ويتم الدفع من خلاله بسحب قيمة المشتروات مباشرة من حساب العميل.

وكان البنك المركزى أصدر بيان معايير جديدة لقبول المدفوعات الإلكترونية ، وذلك من خلال تقنية الـQR Code، وهى وسيلة سهلة وآمنة لتنفيذ وقبول المدفوعات إلكترونيا دون الحاجة لأجهزة نقاط البيع (POS) التقليدية.

وفيما يخص بالتطبيق الجديد، أوضح حجازى أن البنك المركزى سيصدر تطبيق موحد جديد خاص بتفعيل عمليات الـبيع من خلال الـQR Code وتعمل من خلال كل البنوك، مشيراً إلى أن مصر فيها 28 بنك، ولكن 6 منهم فقط كانوا يملكون ماكينات POS للدفع الالكتروني، موضحاً أن الآلية الجديدة ستسمح لكل البنك العاملة فى السوق المحلى أن تدخل منظومة الدفع عبر الـQR Code بما فيها شركتى فيزا وماستر كارد.

وبحسب البنك المركزى فإن المعايير الموحدة ستسرى على جميع البنوك المرخصة لقبول المدفوعات إلكترونيا فى مصر، وستسمح التقنية الجديدة للتاجر والمستهلك بتنفيذ عمليات الدفع والتحصيل الإلكترونى مقابل السلع والخدمات عن طريق مسح رمز الاستجابة السريعة (QR Code) الذى يعرضه التاجر بشكل ظاهر أمام عملائه، فتظهر بيانات التاجر ويقوم العميل بإدخال المبلغ المراد سداده على الهاتف المحمول، ليتم الدفع مباشرة إلى حساب التاجر مع إرسال إشعار فورى لكلا الطرفين بإتمام العملية.

أما عن فترة السماح التى منحها البنك المركزى للبنوك لتفعيل المنظومة الجديدة، أوضح رئيس قطاع التجزئة المصرفية بالبنك الأهلى، أنها فترة لتقوم جميع البنوك بتجهيز بنيتها التحتية تكنولوجياً للتعامل مع المنظومة الجديدة، مؤكداً أن فى الوقت نفسه وسائل الدفع الأخرى ستكون مفعلة ولن يتم إيقافها، وإنما الآلية الجديدة تعد وسيلة إضافية وتساهم فى منح اختيارات جديدة للدفع الإلكترونى فى مصر.

جدير بالذكر أن رمز الاستجابة السريعة (QR Code) هو عبارة عن شفرات تعريف "باركود" ثنائية الأبعاد قابلة للقراءة عبر تطبيقات الهاتف المحمول، وهى تقنية متطورة يدخل ضمن استخداماتها تسهيل عملية الدفع والتحصيل المالى باستخدام الهاتف المحمول فى نقاط البيع.

ويعد برنامج يلا أونلاين أضخم برنامج إذاعى متخصص فى الاتصالات والتكنولوجيا، ويذاع يومى الأحد والخميس على إذاعة نغم إف إم من الساعة 4 إلى 5 ويقدمه هبة السيد وتامر إمام وأحمد البرماوى وخلود نادر، ومن إنتاج شركة POD بالشراكة مع بروموميديا.