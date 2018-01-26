محامى مطربى أغنية "زقوا زقة": تقدمنا باستئناف على حكم حبسهما عامين





كتب أحمد إسماعيل

قال المحامى سامح ثابت دفاع مطربى أغنية "أزقوا زقة"، إنه تقدم بطلب للاستئناف على، حكم محكمة جنح منشأة ناصر، ضد موكليه القاضى بالحبس عامين والكفالة 5 آلاف جنيه.

وأضاف قناوى فى حديثه لـ "اليوم السابع"، بأنه تم تحديد جلسة الاستئناف الشهر المقبل، مؤكدا أنه تم تسديد الـ 5 آلاف جنيه الكفالة فى خزينة المحكمة، تمهيدا لإنهاء إجراءات إخلاء سبيلهما من قسم شرطة منشأة ناصر.

وعاقبت محكمة جنح منشأة ناصر برئاسة، المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بالسيدة زينب، فى وقت سابق، بالحبس لمدة عامين فى حكمها بمحاكمة المطربين "أحمد محمد نافع" و"محمود جمعة أرنى" مغنيى أغنية "زقوا زقة"، لاتهامهما بفعل فعل فاضح قانونيا، وكفالة مبلغ 5 آلاف جنيه .

صدر القرار برئاسة المستشار محمد حنفى محمود وحضور المستشار أحمد زيتون رئيس نيابة الجمالية وأمانة سر أحمد العصره.

أحال المستشار مصطفى سلطان مدير نيابة منشأة ناصر الجزئية بإشراف المستشار عبد الرحمن شتلة المحامى العام الأول لنيابات غرب القاهرة، فى وقت سابق، المطربين "أحمد محمد نافع" و"محمود جمعة أرنى" مغنيا أغنية "زقوا زقة"، محبوسين للمحاكمة الجنائية العاجلة، وذلك لاتهامها بغناء أغنية مليئة بالإيحاءات الجنسية وذلك يعتبر فعلا فاضحا قانونيا.

ومن جانبهما أنكر المتهمان أمام النيابة العامة الواقعة، وأكدا على حسن نيتهما بكلمات الأغنية وأنهما لم يقصدا أى إيحاءات جنسية.