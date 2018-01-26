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محافظ سوهاج: قافلة طبية بنجع أبو عوض للكشف على 483 مواطنا وصرف العلاج بالمجان

الجمعة، 26 يناير 2018 05:06 م
محافظ سوهاج: قافلة طبية بنجع أبو عوض للكشف على 483 مواطنا وصرف العلاج بالمجان رئيس الوحدة المحلية مع القافلة الطبية بالمراغة


سوهاج – عمرو خلف
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أكد الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، أن إحدى المؤسسات الأهلية قامت بتنفيذ قافلة طبية اليوم بقرية نجع أبو عوض التابعة لمجلس قروى البطاخ بمركز المراغة، بالتعاون مع مديرية الصحة وبيت العائلة والوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة، وذلك بمقر الوحدة الصحية بقرية نجع أبو عوض، حيث تم توقيع الكشف الطبى على 483 من أهالى القرية وصرف الأدوية لهم بالمجان، وذلك فى إطار خطة المحافظة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى لتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين وخاصة بالقرى والنجوع الأكثر احتياجًا.

وثمن المحافظ  دعم مبادارات المجتمع المدنى فى إقامة وتنظيم القوافل الطبية بقرى ونجوع المحافظة، بالتنسيق مع مديرية الصحة والوحدات المحلية بهدف تقديم الخدمات الطبية المتميزة للمواطن السوهاجى.

وتمكنت القافلة من إجراء الكشف الطبى وصرف الأدوية للمترددين من أهالى القرية والقرى المجاورة بالمجان، وشملت القافلة مجموعة من أمهر الأطباء فى عدد من التخصصات منها الجراحة والأطفال والباطنة والجلدية والعظام والأنف والأذن والحنجرة، وبحضور عدد من رجال الدين الإسلامى والمسيحى والقيادات التنفيذية.


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